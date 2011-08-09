نمایشگاه تازه های کتاب در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که از تاریخ پنجم مرداد سال جاری با همکاری انتشارات ارمغان یوسف با 1500 عنوان کتاب و با موضوعات متنوع برگزارشده تا روز پنجم شهریور ماه در خدمت شهروندان شهریار است.



کتابهای ارائه شده در این نمایشگاه موضوعات مختلفی دارند همچون تاریخی، روانشناسی، رمان، مذهبی، کامپیوتر، تربیتی ، آشپزی، ورزشی، کودکان با تخفیف ده درصد به علاقمندان کتاب ارائه می شود.



ساعات بازدید این نمایشگاه جهت علاقمندان به کتابخوانی از ساعت 9 صبح تا 21 شب است و دوستداران کتاب جهت بازدید از این نمایشگاه به نشانی شهریار، اول جاده کهنز مراجعه کنند.