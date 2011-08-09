نمایشگاه تازه های کتاب در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که از تاریخ پنجم مرداد سال جاری با همکاری انتشارات ارمغان یوسف با 1500 عنوان کتاب و با موضوعات متنوع برگزارشده تا روز پنجم شهریور ماه در خدمت شهروندان شهریار است.
کتابهای ارائه شده در این نمایشگاه موضوعات مختلفی دارند همچون تاریخی، روانشناسی، رمان، مذهبی، کامپیوتر، تربیتی ، آشپزی، ورزشی، کودکان با تخفیف ده درصد به علاقمندان کتاب ارائه می شود.
ساعات بازدید این نمایشگاه جهت علاقمندان به کتابخوانی از ساعت 9 صبح تا 21 شب است و دوستداران کتاب جهت بازدید از این نمایشگاه به نشانی شهریار، اول جاده کهنز مراجعه کنند.
شهریار - خبرگزاری مهر: جهت ارتقاء فرهنگ مطالعه و ترویج کتابخوانی نمایشگاه تازه های کتاب در محل زیرگذر قائم (عج) به مدت یک ماه بر پا شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که از تاریخ پنجم مرداد سال جاری با همکاری انتشارات ارمغان یوسف با 1500 عنوان کتاب و با موضوعات متنوع برگزارشده تا روز پنجم شهریور ماه در خدمت شهروندان شهریار است.
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