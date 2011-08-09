شورا از ظرفیتهای قانونی سوال از شهرداری استفاده نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در جریان سیصد و نود و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه شورا ظرفیتهایی را بر حسب قوانین و مقررات دارد، گفت: سوالات بسیاری نظیر میزان فروش تراکم مازاد و نحوه هزینهکرد اعتبارات سالهای گذشته شهرداری تا کنون از سوی اعضای شورای شهر مطرح شده که بیپاسخ مانده است.
وی ادامه داد: شورای شهر معتقد است که مجموعه مدیریت شهری در فضای آرام میتواند به وظایف خود عمل کند اما وقتی که شورا از ظرفیتهای قانونی خود استفاده نمیکند، تلاش بیشتر شهرداری برای حفظ آرامش را میطلبد.
سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: ظرفیتهای قانونی شورای شهر در سوال متوقف نمیماند.
دانشجو ضمن تبریک روز خبرنگار از همکاری خوب و نزدیکی که در طول یکسال گذشته با خبرنگاران داشته است تشکر و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.
نظر شما