نمایشگاه تخصصی ایران در استانبول برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد در جلسه بررسی و برنامه ریزی برای حضور آذربایجان غربی در همایش و نمایشگاه تخصصی ایران در استانبول ترکیه افزود: برگزاری نمایشگاه تخصصی ایران در استانبول ترکیه فرصت مغتنمی برای معرفی تولیدات کشاورزی، فنی و مهندسی، معدنی و صنعتی استان است.
وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: برای معرفی توانمندیها و داشته های آذربایجان غربی به سرمایه گذاران ترک و خارجی، احصای همه پتانسیل های استان و معرفی آن در نمایشگاهها و همایشهای بین المللی ضروری است.
درادامه اعضای حاضر در جلسه در مورد شناسایی هم استانیهای مقیم ترکیه و دعوت آنها به همایش و آمادگی برای برگزاری همایش به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی در راستای شرکت هرچه فعالتر در نمایشگاه استانبول ترکیه همکاری لازم را با مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی انجام دهند.
نمایشگاه تخصصی ارائه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران از 31 شهریور ماه الی سوم مهر ماه سالجاری در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود.
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