نمایشگاه تخصصی ایران در استانبول برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد در جلسه بررسی و برنامه ریزی برای حضور آذربایجان غربی در همایش و نمایشگاه تخصصی ایران در استانبول ترکیه افزود: برگزاری نمایشگاه تخصصی ایران در استانبول ترکیه فرصت مغتنمی برای معرفی تولیدات کشاورزی، فنی و مهندسی، معدنی و صنعتی استان است .

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: برای معرفی توانمندیها و داشته های آذربایجان غربی به سرمایه گذاران ترک و خارجی، احصای همه پتانسیل های استان و معرفی آن در نمایشگاهها و همایشهای بین المللی ضروری است .

درادامه اعضای حاضر در جلسه در مورد شناسایی هم استانی‌های مقیم ترکیه و دعوت آنها به همایش و آمادگی برای برگزاری همایش به بحث و تبادل نظر پرداختند .

در این جلسه مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی در راستای شرکت هرچه فعالتر در نمایشگاه استانبول ترکیه همکاری لازم را با مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی انجام دهند .