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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

دومین جشنواره قرآنی در کانادا برگزار شد

دومین جشنواره قرآنی در کانادا برگزار شد

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با هدف معرفی جلوه‌های مختلف قرآنی و آشناسازی نسل های دوم و سوم با قرآن، دومین جشنواره بزرگ قرآنی را در شهر اوتاوا کانادا برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره دو روزه که دارای بخش های متعدد هنری و محتوایی است تعدادی از دیگر مراکز اسلامی اوتاوا نیز مشارکت دارند.

دومین جشنواره قرآن که نسبت به جشنواره سال قبل بسیار گسترده تر می باشد،  با در برداشتن مجموعه ای از هنرها و جلوه های قرآنی، زمینه آشنایی جوامع کانادایی غیر مسلمان را نیز  با قرآن فراهم آورده است.
 
این جشنواره که مورد استقبال بسیار خوب علاقمندان از جامعه مسلمانان و کانادایی ها و شخصیت های فرهنگی و اجتماعی و برخی سفرای کشورهای اسلامی قرار گرفته است شامل  بخش های مختلفی از جمله خط و تذهیب قرآنی با حضور هنرمند ایرانی، نرم افزارهای قرآنی، قرآن در فضای مجازی، نمایش قرآن هایی با چاپ نفیس و ترجمه های مختلف، فیلم و سریال های قرآنی، تلاوت زنده قرآن، مسابقات قرآنی، کودکان، صنایع دستی با موضوعات قرآنی و بخش سایر مراکز اسلامی است.
کد مطلب 1379283

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