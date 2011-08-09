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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

در رادیو ایران/

اقدامات مسئولان در مقابله با شیطان پرستی بررسی می‌شود

اقدامات مسئولان در مقابله با شیطان پرستی بررسی می‌شود

برنامه "نگاه روز" گروه سیاست رادیو ایران که پخش می شود ، امروز هیجدهم مرداد ماه مقوله شیطان پرستی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جواد محرابی رئیس اداره وحدت، همبستگی و هویت ملی وزارت کشور و یحیی یثربی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه  فلسفه و عرفان با حضور در برنامه "نگاه روز" رادیو ایران در خصوص عرفان‌های دروغین و مقوله شیطان پرستی و آشنایی مخاطبین با نشانه‌های عرفان های دروغین سخن می‌گویند.

همچنین اقدامات مسئولین کشور به خصوص وزارت کشور در خصوص مقابله با عرفان‌های دروغین و شیطان پرستی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حسین ریاحی سردبیر، فرهاد همتی تهیه کننده و محمدرضا درویش کارشناس مجری این برنامه گفتگو محور است که سه شنبه‌ها از ساعت 15:30 در شبکه رادیویی ایران پخش می‌شود.

کد مطلب 1379284

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