به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جواد محرابی رئیس اداره وحدت، همبستگی و هویت ملی وزارت کشور و یحیی یثربی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان با حضور در برنامه "نگاه روز" رادیو ایران در خصوص عرفانهای دروغین و مقوله شیطان پرستی و آشنایی مخاطبین با نشانههای عرفان های دروغین سخن میگویند.
همچنین اقدامات مسئولین کشور به خصوص وزارت کشور در خصوص مقابله با عرفانهای دروغین و شیطان پرستی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حسین ریاحی سردبیر، فرهاد همتی تهیه کننده و محمدرضا درویش کارشناس مجری این برنامه گفتگو محور است که سه شنبهها از ساعت 15:30 در شبکه رادیویی ایران پخش میشود.
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