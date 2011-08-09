جزئیات نشست امروز اصلاح قانون کار/ جمع بندی فاز اول اصلاحات؛ فردا عصر

سید حمزه درباری در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در روز جاری در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در جلسه امروز پیش نویس ارائه شده دولت در خصوص اصلاح قانون کار رونمایی شد.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان در این شورا با بیان اینکه در قالب نشست امروز توانستیم 16 ماده از پیش نویس مد نظر دولت در خصوص انجام اصلاحات در قانون کار را بررسی کنیم، گفت: فردا عصر نشست سوم شورای عالی کار برای جمع بندی فاز اول اصلاحات که همان ارائه نظر گروه کارگری و کارفرمایی در خصوص 16 ماده ارائه شده توسط دولت است، برگزار خواهد شد.

درباری با بیان اینکه قرار بر این است تا عصر روز چهارشنبه هفته جاری نمایندگان کارگری و کارفرمایی بتوانند با مشاورین خود در زمینه 16 ماده ارائه شده دولت به جمع بندی برسند، بیان داشت: بنابراین در جلسه فردا عصر ما باید نظر جمع بندی شده خود را در مورد 16 ماده ارائه شده دولت اعلام کنیم.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خلال برگزاری جلسات پیشنهادات و مباحث خود را مطرح کرده اند، گفت: برای تبادل نظر بهتر و دستیابی به یک جمع بندی قابل ارائه به مجلس جلسات ادامه خواهد داشت.

درباری با تاکید بر اینکه خوشبختانه نماینده دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بر سر تغییر مفاد پیش نویس ارائه شده برای اصلاح قانون کار تعصبی ندارد و ما نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این خصوص نگرانی نداریم، تصریح کرد: بسیاری از موارد مطرح شده توسط کارگران و کارفرمایان در جلسه امروز در پیش نویس دولت وجود نداشت که ما توانستیم آنها را مطرح کنیم.

وی در پایان افزود: برآیند برگزاری نشستها و جلسات نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین دولت باید به ارائه یک لایحه کامل و قوی در زمینه اصلاح قانون کار بینجامد که در نظر داریم تا پایان شهریور ماه سال جاری این موضوع را به پایان برسانیم.