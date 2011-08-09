  1. هنر
  2. سایر
۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

«دایرةالمعارف علم و قرآن برای بچه‌ها» منتشر می‌شود

«دایرةالمعارف علم و قرآن برای بچه‌ها» منتشر می‌شود

«دایرةالمعارف علم و قرآن برای بچه‌ها» از زبان مالزیایی با ترجمه مجید جعفری اقدم و از سوی نشر قدیانی منتشر می‌‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه پنج جلدی «دایرةالمعارف علم و قرآن برای بچه‌ها» که به زبان مالزیایی در کشور مالزی منتشر شده است برای کودکان و نوجوانان ایرانی به ربان فارسی ترجمه و منتشر خواهد شد.

این مجموعه که با همت گروهی از تصویرگران و نویسندگان مالزیایی خلق شده، دارای 184مدخل علمی در زمینه‌های مختلف و هر مدخل آن با آیه یا آیاتی از قران مجید مزین شده است.

آژانس ادبی حوا حق کپی رایت این کتاب را از یک ناشر مالزیایی با نامe-madi  به منظور ترجمه و نشر آن برای کودکان و نوجوانان ایرانی خریداری کرده است. آژانس ادبی حوا همچنین بازاریابی فروش کپی رایت این مجموعه را به سایر زبان‌ها و در سایر کشورها برعهده گرفته است.

مجموعه فوق ابتدا در کشور مبدا از زبان مالزیاییی به زبان انگلیسی و سپس در ایران از زبان انگلیسی  به زبان فارسی برگردانده خواهد شد. تاکنون ترجمه دو جلد از این مجموعه توسط مجید جعفری اقدم با سرویراستاری سیدعلی کاشفی خوانساری انجام شده است.

این کتاب  در 5 جلد و در قطع رحلی از سوی انتشارات قدیانی منتشر می‌شود.

کد خبر 1379286

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها