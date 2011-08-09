به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه پنج جلدی «دایرةالمعارف علم و قرآن برای بچه‌ها» که به زبان مالزیایی در کشور مالزی منتشر شده است برای کودکان و نوجوانان ایرانی به ربان فارسی ترجمه و منتشر خواهد شد.

این مجموعه که با همت گروهی از تصویرگران و نویسندگان مالزیایی خلق شده، دارای 184مدخل علمی در زمینه‌های مختلف و هر مدخل آن با آیه یا آیاتی از قران مجید مزین شده است.

آژانس ادبی حوا حق کپی رایت این کتاب را از یک ناشر مالزیایی با نامe-madi به منظور ترجمه و نشر آن برای کودکان و نوجوانان ایرانی خریداری کرده است. آژانس ادبی حوا همچنین بازاریابی فروش کپی رایت این مجموعه را به سایر زبان‌ها و در سایر کشورها برعهده گرفته است.

مجموعه فوق ابتدا در کشور مبدا از زبان مالزیاییی به زبان انگلیسی و سپس در ایران از زبان انگلیسی به زبان فارسی برگردانده خواهد شد. تاکنون ترجمه دو جلد از این مجموعه توسط مجید جعفری اقدم با سرویراستاری سیدعلی کاشفی خوانساری انجام شده است.

این کتاب در 5 جلد و در قطع رحلی از سوی انتشارات قدیانی منتشر می‌شود.