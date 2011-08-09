اجرای طرح ضربتی جمع آوری متکدیان در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: تعدادی از این افراد که در سطح محدوده منطقه 8 پراکنده بودند توسط اهالی محل و کارشناسان مرکز رفاه وخدمات اجتماعی شناسایی و با همکاری مامورین نیروی انتظامی جمع آوری و به مرکز نگهداری شفق واقع در کهریزک انتقال یافتند تا پس از تکمیل پرونده نسبت به ساماندهی آنها اقدامات شود.

وی هدف از اجرای این طرح را ساماندهی متکدیان و کارتن خوابها عنوان کرد وافزود: جمع آوری متکدیان تاثیر به سزایی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.

شادالوئی با اشاره به برنامه های مرکز خدمات اجتماعی منطقه 8 در طول ماه مبارک رمضان گفت: توزیع سبد کالا به خانواده های نیازمند، برپایی سفره افطاری ویژه ایتام، توزیع نان صلواتی در سطح محلات محروم و ارائه خدمات حمایتی و سبد ارزاق به خانواده های معلولین از جمله برنامه های این مرکز در ماه ضیافت الهی است.

وی با تاکید برنامه های حمایتی شهرداری منطقه از شهروندان آسیب پذیر در ماه رمضان عنوان داشت: زمینه سازی جهت توزیع نذورات مردمی و اعطای کمک به برخی از مدد جویان، برگزاری کارگاه آموزشی در سطح مساجد با موضوع نقش مذهب در کاهش آسیبهای اجتماعی و باهدف توسعه فضای معنوی و قرآنی در همین راستا اجرا می شود.