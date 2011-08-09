انیمیشن "شکرستان" به جشنواره چانگوی چین راه‌ یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره که در نوع خود یکی از مهمترین جشنواره‌های انیمیشن و هنرهای دیجیتالی بین المللی است، از 24 تا 30 اگوست در شهر چانگوی چین برگزار خواهد شد.



نکته جالب این جاست که در این قسمت سریال "شکرستان"، شخصیتی خیالباف برای تجارت روغن به کشور ماچین در دنیای "شکرستان" سفر می‌کند و در معاملات و مراودات خود دچار خیالبافی‌هایی جبــران‌نـاپذیر می‌شود.



انتخاب هوشمندانه این قسمت برای شرکت در جشنواره حس همذات‌پنداری مخاطبان چینی را بر می‌انگیزد. مجمعه"شکرستان"به کارگردانی بابک نظری و تهیه کنندگی سید مسعود صفوی، تولید مرکز انیمیشن حوزه هنری است.