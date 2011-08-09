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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

نجفی:

تخلیه زباله و ضایعات ساختمانی در محل های غیر مجاز جرم است

تخلیه زباله و ضایعات ساختمانی در محل های غیر مجاز جرم است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پسماند مشهد گفت: تخلیه هرگونه زباله، نخاله و ضایعات ساختمانی در محل های غیر مجاز جرم محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی یک سال گذشته این سازمان با 9 هزار و 422 مورد تخلف برخورد که از این تعداد 864 مورد آن بدلیل تخلیه های غیر مجاز به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی به برخورد جدی با متخلفان اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان برابر قانون مدیریت پسماند متخلف را جریمه و خودرو را توقیف خواهد کرد که در صورت تکرار جرم این محکومیت تا دو برابر قابل افزایش است.

نجفی ادامه داد: با تنظیم شکایت از این افراد در مراجع قضایی، متخلفان از یک میلیون تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی و توقیف خودرو از پنج تا 70 روز محکوم می شوند.

وی همکاری شهروندان در شناسایی متخلفان را ضروری دانست و افزود: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند مراتب را از طریق سامانه 137 اطلاع دهند.

کد مطلب 1379290

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