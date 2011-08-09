به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از قریب به دو سال از انتشار سه دفتر شعر آن‌ها، گریه‌های امپراتور و اقلیت، به ترتیب کتاب‌های «آن‌ها» به چاپ شانزدهم، «گریه های امپراتور» به چاپ نوزدهم و «اقلیت» نیز شانزدهم رسیدند.

«گریه‌های امپراتور » به عنوان اولین مجموعه نظری، مجموعه 38 سروده از شاعر است. «آن‌ها» هم شامل 51 غزل است و نهمین دوره کتاب فصل در بخش شعر به عنوان اثر ممتاز و برتر معرفی شد. کتاب «اقلیت » 38 سروده در یک دفتر از سه گانه شعری فاضل نظری را در بر می‌گیرد.

نظری در مورد اشعارش گفته است: این شعرها در قالب غزل است که سعی کرده‌ام روایت تازه‌ای از غزل کهن فارسی را داشته و تصویر واقعی غزل را به مفهوم واقعی نشان دهم. غزل در دوره های گذشته فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است و آنچه بر ذهن جوان‌ها نقش بسته اغلب توجه به پیکره و فرم غزل بوده که جدا از کل غزل نیست. اما در اشعار این سه‌گانه سعی کردم غزلیات را از شعبده بازی‌ها و کارهای محیر العقول که باعث دوری شعر از حقیقت شده دور نگه دارم.

سه گانه فاضل نظری تولید مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری است که از سوی انتشارات سوره مهر با شمارگان 2 هزار و 500 جلد و با قیمت یک دوره 7500 تومان در اختیار علاقه‌مندان به شعر گرفت.