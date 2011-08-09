  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

"نقیب القراء"مصر در شبکه الکوثر به داوری می‌پردازد

"نقیب القراء"مصر در شبکه الکوثر به داوری می‌پردازد

شیخ محمد محمود الطبلاوی به مدت شش شب در چهارمین دوره مسابقات بین المللی تلویزیونی قرائت قرآن "ان للمتقین مفازا" به صورت زنده به داوری می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ محمد محمود الطبلاوی که بعد از فوت مرحوم شیخ ابوالعینین شعیشع نامزد دریافت مقام "شیخ القراء" مصر است در مسابقات قرآنی "ان للمتقین مفازا" به مدت شش شب به داوری در رشته تجوید می پردازد.

شیخ محمد الطبلاوی دارای سبک خاص خود در قرائت است که به سبک طبلاوی معروف است. پیش از این، در دو دوره قبل، مرحوم شیخ ابوالعینین شعیشع داور این مسابقات بود.

در مسابقات تلویزیونی "ان للمتقین مفازا" که ابتکار شبکه جهانی الکوثر است، قاریان به صورت زنده و از طریق تماس تلفنی قرائت می کنند. 

داوران نیز از 4 کشور مختلف و از طریق ارتباط ماهواره ای به صورت زنده به داوری می پردازند.  در مجموع 24 داور از کشورهای مصر، ‌عراق، ایران، سوریه و لبنان این دوره از مسابقات را داوری می کنند.
کد مطلب 1379294

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها