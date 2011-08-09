به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ محمد محمود الطبلاوی که بعد از فوت مرحوم شیخ ابوالعینین شعیشع نامزد دریافت مقام "شیخ القراء" مصر است در مسابقات قرآنی "ان للمتقین مفازا" به مدت شش شب به داوری در رشته تجوید می پردازد.

شیخ محمد الطبلاوی دارای سبک خاص خود در قرائت است که به سبک طبلاوی معروف است. پیش از این، در دو دوره قبل، مرحوم شیخ ابوالعینین شعیشع داور این مسابقات بود.

در مسابقات تلویزیونی "ان للمتقین مفازا" که ابتکار شبکه جهانی الکوثر است، قاریان به صورت زنده و از طریق تماس تلفنی قرائت می کنند.



داوران نیز از 4 کشور مختلف و از طریق ارتباط ماهواره ای به صورت زنده به داوری می پردازند. در مجموع 24 داور از کشورهای مصر، ‌عراق، ایران، سوریه و لبنان این دوره از مسابقات را داوری می کنند.