اعضای جدید کمیته سیاستگذاری روابط عمومیهای استان قزوین تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر با صدور حکمی از سوی سیروس صابری معاون سیاسی و امنیتی استاندار با توجه به توانمندی، تخصص و تجارب افراد در عرصه اطلاع رسانی و روابط عمومی اعضای کمیته سیاستگذاری و ارزیابی روابط عمومیهای استان منصوب شدند.

صابری در حکم انتصاب خود خطاب به اعضای جدید آورده است: بدون تردید امروزه نقش روابط عمومیها در پردازش و انعکاس دقیق و به موقع اطلاعات و گزارش اقدامات و فعالیتهای دستگاه ها نقش حساس و تاثیرگذاری در جلب افکار عمومی، پاسخگویی به شبهات و ارتقاء سطح اعتماد و تعامل بین مردم و مسئولان دارد.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان در حکم اعضای جدید تاکید کرده است: امید است با شناسایی قابلیت ها و توانمندی های روابط عمومی ها و فعال سازی ظرفیت های بالقوه آنها از یک طرف و تعامل سازنده با رسانه های جمعی از طرفی دیگر در جهت اعتلای جایگاه اطلاع رسانی، اقناع افکار عمومی و ایجاد همدلی و همکاری مشترک بین مردم و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمت گذار موفق باشید.

بر اساس این حکم هادی صادق دقیقی سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل استانداری و نصرت الله علیرضایی کارشناس این اداره به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته و سید جمال حسینی مسئول روابط عمومی اداره کل بازرسی، فریدالدین ایوبی مسئول روابط عمومی شرکت مخابرات، علیرضا منجم مسئول روابط عمومی شهرداری قزوین، آرش شایسته نیا مسئول روابط عمومی تاکسیرانی قزوین، حسین علیجانی مسئول روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد تقی برمک مسئول روابط عمومی شرکت توزیع برق، کیانوش کاکاوند مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی، مصطفی سا کتی قزوینی مسئول روابط عمومی اداره کل پست، اکبر رحمتی مسئول روابط عمومی اداره راه و ترابری، سعید دهقان نیری معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه صاحب الامر (عج)، محمد رضا صفرزاد مسئول روابط عمومی شرکت گاز، احمد جعفر دهباشی مسئول روابط عمومی بانک ملی، مجید وهاب پور مسئول روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی، حمید نقی لو مسئول روابط عمومی صدا و سیمای مرکز قزوین و خانم ها مهری آشوری مسئول روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی و سمیه ذوالقدر مسئول روابط عمومی شرکت آبفای روستایی به عنوان اعضای کمیته سیاست گذاری و ارزیابی روابط عمومی های استان انتخاب شدند.