محمدرضا کشوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازی‌های تیم صبای قم در هفته‌های اول و دوم رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی برگزار شد که به تازگی بازیکنان ما از فشار تمرینات پیش از فصل رها شده بودند، اما در مجموع عملکرد خوبی داشتیم.



وی با اشاره به اینکه از نخستین حریفمان یعنی تراکتور سازی تبریز به خوبی توانستیم امتیاز بگیریم، اظهار داشت: اما در بازی دوم برابر تیم مدعی و پرمهره فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با وجود بازی خوب خود تنها به یک امتیاز رسیدیم.



سرپرست تیم‌ فوتبال صبای قم ادامه داد: تمام تیم‌های حاضر در یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌هایی مدعی و قابل احترام هستند، بنابراین برابر هر حریفی با قدرت و تمام توان به میدان می‌رویم و بعد از تراکتور سازی و سپاهان به دنبال پیروزی بر راه آهن هستیم.



وی افزود: تیم فوتبال صبای قم در رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در شرایطی قرار دارد که تیم‌های مقابل باید به عنوان یک مدعی به صبا نگاه کنند، زیرا قطعا صبا یکی از مدعیان مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر است.



کشوری‌فرد اضافه کرد: رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی به انجام می‌رسد که اکنون آماده بازی هفته سوم هستیم و برابر راه‌آهن تلاش می‌کنیم با ارائه بازی‌های بسیار خوب و مقتدرانه بتوانیم به مکان‌های بالای جدول رده‌بندی مسابقات نزدیک شویم.



وی افزود: دیدارهای خانگی این فصل صبای قم برای کادر فنی و مجموعه تیم اهمیت بسیاری دارد، زیرا قصد داریم در بازی‌هایی که در خانه به انجام می‌رسد مقابل تیم‌های مهمان با قدرت به میدان رفته و به امتیازات کامل بازی‌های خانگی دست یابیم، ضمن اینکه مقابل سپاهان نیز همین تفکر را داشتیم که حریف با خوش اقبالی از ما یک امتیاز گرفت.



سرپرست تیم‌ فوتبال صبای قم اظهار داشت:‌ امسال نیز در پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور سه تیم بالای جدول رده‌بندی به مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان قاره آسیا صعود می‌کنند و به همین خاطر تمام بازی‌هایی که در لیگ امسال برگزار می‌شود، برای ما باید با اهمیت باشد.



وی همچنین به وضعیت تیم فوتبال صبای قم اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر این تیم با توجه به اردوهای تمرینی منظمی که پشت سر گذاشته است، در برای هفته سوم نیز تمرینات خوبی برگزار خواهد کرد تا از هر نظر آمادگی کامل را برای دیدار با راه‌آهن شهرری به دست بیاورد.



کشوری‌فرد افزود: بعد از انجام بازی‌ هفته‌ دوم با سپاهان اصفهان در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، سومین بازی ما در حالی به انجام می‌رسد که تیم فوتبال صبای قم از دیدار با سپاهان در خانه حریف موفق به کسب یک امتیاز ارزشمند شده است ولی همچنان با روحیه‌ای مناسب با تمام قدرت برای راهیابی به جمع تیم‌های بالای رده‌بندی لیگ برتر برابر راه‌آهن صف‌آرایی می‌کند.



وی اظهار داشت: در کادر فنی تیم فوتبال صبای قم، ویسی مربی سازنده و با دانش فوتبال است که به عنوان سرمربی تیم است ضمن اینکه وی از توانایی‌های خوبی در مربیگری فوتبال برخوردار است و می‌تواند صبایی قدرتمند در لیگ یازدهم برابر حریفان قرار دهد.

