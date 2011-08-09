تیم ملی بسکتبال به دومین پیروزی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های ملی بسکتبال ایران و امارات به عنوان نخستین دیدار روز چهارم مسابقات ویلیام جونز امروز سه شنبه در چین تایپه برگزار شد که طی آن شاگردان وسلین ماتیچ با نتیجه 84 بر 55 موفق به شکست حریف خود شدند.

پیروزی برابر امارات دومین برد تیم ملی بسکتبال ایران در این دوره رقابت‎های جام ویلیام جونز است. تیم کشورمان پیش از این موفق به شکست ژاپن شده بود. ضمن اینکه نتیجه دیدار برابر کره جنوبی و فیلیپین را واگذار کرده بود.

مسابقات بسکتبال ویلیام جونز روز چهارشنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری می‎شود. در این روز از رقابت‎ها تیم ملی ایران به مصاف مالزی می‎رود. برنامه کل دیدارهای روز پنجم به شرح زیر است:

چهارشنبه 19 مردادماه

* ایران - مالزی

* ژاپن - اردن

* فیلیپین - کره جنوبی

* چین تایپه - امارات

سی و سومین دوره رقابت‎های بسکتبال جام ویلیام جونز تا 23 مردادماه در چین تایپه دنبال می‎شود. ایران در چهار دوره این رقابت‎ها شرکت کرده است که طی آن صاحب 2 عنوان قهرمانی شده است.