تیم ملی بسکتبال به دومین پیروزی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی بسکتبال ایران و امارات به عنوان نخستین دیدار روز چهارم مسابقات ویلیام جونز امروز سه شنبه در چین تایپه برگزار شد که طی آن شاگردان وسلین ماتیچ با نتیجه 84 بر 55 موفق به شکست حریف خود شدند.
پیروزی برابر امارات دومین برد تیم ملی بسکتبال ایران در این دوره رقابتهای جام ویلیام جونز است. تیم کشورمان پیش از این موفق به شکست ژاپن شده بود. ضمن اینکه نتیجه دیدار برابر کره جنوبی و فیلیپین را واگذار کرده بود.
مسابقات بسکتبال ویلیام جونز روز چهارشنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری میشود. در این روز از رقابتها تیم ملی ایران به مصاف مالزی میرود. برنامه کل دیدارهای روز پنجم به شرح زیر است:
چهارشنبه 19 مردادماه
* ایران - مالزی
* ژاپن - اردن
* فیلیپین - کره جنوبی
* چین تایپه - امارات
سی و سومین دوره رقابتهای بسکتبال جام ویلیام جونز تا 23 مردادماه در چین تایپه دنبال میشود. ایران در چهار دوره این رقابتها شرکت کرده است که طی آن صاحب 2 عنوان قهرمانی شده است.
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