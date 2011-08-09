فهم ماهیت نظام تعلیم و تربیت اسلامی منوط به درک فلسفه آفرینش است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی شاملی در کارگاه آموزشی طرح ضیافت اندیشه مرکز قم که با موضوع آداب تعلیم و تربیت در اسلام در سالن اندیشه دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت اسلامی یعنی بستهای از مفاهیم، بینشها و نگرشهایی که روند شناختیسازی یک جامعه را مشخص میکند.
وی ادامه داد: برای فهم ماهیت و اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی باید به عواملی همچون هدف از آفرینش انسانها چیست؟ چگونه میتوان به این هدف رسید؟ و نظام تعلیم و تربیت اسلامی ابزاری است که شخص را از یک نقطه موجود به نقطه مطلوب میرساند توجه کرد.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه افزود: تا کسی هدف از آفرینش انسانها را نداند نظام تعلیم و تربیت را درک نمیکند.
هدف از آفرینش انسان عبودیت، آزمون و رحمت است
شاملی با بیان اینکه در خصوص حضور انسانها در روی کره خاکی دو دیدگاه تکامل و آفرینش وجود دارد، گفت: گروهی معتقدند فلسفه به دنیاآمدن انسانها، تکاملی است و در این نظریه دامنه حضور آدمیان صعودی است ولی طرفدارن نظریه آفرینش معتقدند که خداوند متعال انسانها را برای یک ماموریتی آفریده است و هدف آمدن انسانها بر روی کره خاکی خلافت است.
وی بیان داشت: بنابراین اگر بخواهیم هدف از نظام تعلیم و تربیت اسلامی را بدانیم باید هدف از آفرینش انسانها را بشناسیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه با مراجعه به قرآن کریم میبینیم که هدف از آفرینش انسان شامل عبودیت، آزمون و رحمت است، تصریح کرد: مثلا خداوند در سوره هود میفرماید که آسمان و زمین در شش برهه آفریده شده که میتوان گفت در یک فلسفه هدف از آفرینش انسانها آزمون است.
در پایان اساتید شرکت کننده در خصوص موضوع جلسه سئوالاتی را مطرح کردند که دکتر شاملی پاسخ های لازم را ارائه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس کارگروه تدوین سند چشمانداز آموزش عالی کشور فهم ماهیت نظام تعلیم و تربیت اسلامی منوط به درک فلسفه آفرینش انسانها دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی شاملی در کارگاه آموزشی طرح ضیافت اندیشه مرکز قم که با موضوع آداب تعلیم و تربیت در اسلام در سالن اندیشه دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت اسلامی یعنی بستهای از مفاهیم، بینشها و نگرشهایی که روند شناختیسازی یک جامعه را مشخص میکند.
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