رسول بروش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اینکه صبای قم دو امتیاز ارزشمند مسابقه خانگی هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور را در مصاف با تیم فولاد سپاهان اصفهان از دست داد اما بازی خوبی ارائه کردیم.
وی ادامه داد: برای ما کسب یک امتیاز از این دیدار خانگی شاید چندان رضایت بخش نبود اما آنچه که در این مسابقه مشخص شد، این بود که تیم ما به خوبی متحول شده است و بازیکنان ما نیز با انگیزه بیشتری نسبت به گذشته برای موفقیت تیم در لیگ برتر تلاش میکنند.
مهاجم گلزن تیم فوتبال صبای قم یادآور شد: این در حالی است که تماشاگران و هواداران قمی به خوبی از بازی استقبال کردند و این نشان میدهد که موفقیتهای صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور میتواند، زمینه ساز حضور آنها در ورزشگاه شود.
وی عنوان داشت: تیم ما با اینکه در دیدار خود برابر سپاهان اصفهان به سه امتیاز دست نیافت ولی در حال حاضر رده دوم جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال را در اختیار دارد و با امید به روزهای بهتر در دیدارهای آتی برابر سایر رقبای لیگ برتری به میدان میرود.
بروش اضافه کرد: خوشحالم از اینکه در این دیدار که در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد و توانستم در مقابل سپاهان اصفهان تاثیرگذار باشم، ضمن اینکه در این دیدار تمام بازیکنان ما شب بسیار خوبی را پشت سر گذاشتند.
وی افزود: اکنون باید به فکر بازی با تیم فوتبال راهآهن شهرری باشیم که امتیازات این دیدار حتی از دیدار با سپاهان اصفهان نیز برای ما از اهمیت بالاتری برخوردار است زیرا باید این دیدار خارج از خانه در زمین حریف را ببریم.
مهاجم گلزن تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: صبای قم و راهآهن شهرری در حالی در این مسابقه حساس برابر یکدیگر صفآرایی میکنند که تا پایان دیدارهای هفته دوم لیگ یازدهم، راهآهن شهرری با انجام دو مسابقه و کسب دو امتیاز در مکان هشتم جدول رده بندی قرار دارد و صبای قم با انجام همین تعداد مسابقه و کسب چهار امتیاز تیم دوم جدول رده بندی لیگ برتر است که این مهم نشان میدهد، فاصله زیادی در جدول نداریم و سه امتیاز مسابقه جمعه شب بسیار تعیین کننده است.
وی بیان داشت: تیم ما در شرایط فعلی با تیم صدرنشین جدول ردهبندی یعنی سایپا هم امتیاز است اما با توجه به تفاضل گل بالای تیم سایپا در حال حاضر در مکان دوم جدول ردهبندی هستیم و به امید دو بازی آینده که هم با سایپا و هم با راهآهن انجام خواهیم داد، برای کسب سه امتیاز تلاش میکنیم.
بروش تصریح کرد: تقابل با راه آهن شهرری در هفته سوم دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس مسابقه پر اهمیتی خواهد بود ولی بازیکنان ما از دیدار رفت با این تیم خاطره خوش پیروزی پنج بر دو و همچنین برد دو بر صفر در فصل گذشته را در ذهن دارند و با آرامش کامل بازی خواهیم کرد.
تیمهای فوتبال صبای قم و راه آهن شهرری از ساعت 22 روز جمعه بیست و یکم مرداد ماه در دیداری از هفته سوم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در جدالی حساس در ورزشگاه راهآهن شهرک اکباتان تهران به مصاف یکدیگر میروند.
قم - خبرگزاری مهر: مهاجم تیم فوتبال صبای قم گفت: تقابل با راه آهن شهرری دومین بازی خارج از خانه صبای قم در لیگ یازدهم فوتبال کشور است و در آن به دنبال کسب سه امتیاز تلاش خواهیم کرد.
رسول بروش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اینکه صبای قم دو امتیاز ارزشمند مسابقه خانگی هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور را در مصاف با تیم فولاد سپاهان اصفهان از دست داد اما بازی خوبی ارائه کردیم.
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