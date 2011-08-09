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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

نمازگزاران جمعه ابرکوه رایگان ویزیت می شوند

نمازگزاران جمعه ابرکوه رایگان ویزیت می شوند

ابرکوه - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابرکوه گفت: به دنبال مصوبه جلسه ستاد نماز جمعه در راستای حضور پزشک عمومی برای معاینه و درمان بیماران نمازگزار به صورت رایگان، این برنامه هم اکنون به مرحله اجرا درآمده است.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان علاوه بر درمان بیماران نمازگزار جمعه، اورژانس نیز از ساعت 11 صبح در جایگاه نمازجمعه حضور می یابد تا در راستای رفع مشکلات احتمالی و اورژانسی نمازگزاران خدمات رسانی کند.

وی بیان داشت: این اقدام بجا و خداپسندانه موجب رضایتمندی نمازگزاران است و تاکنون با استقبال خوبی از سوی آنها روبرو شده است.

حسینی افزود: در این راستا بیماران نیازمند و مددجویان بی بضاعت نیز می توانند روزهای جمعه به این مرکز درمانی مراجعه و اقدام به معالجه خود کنند.

امام جمعه ابرکوه ادامه داد: حضور پزشک معالج در روزهای جمعه و در مصلای شهدای محراب شهرستان به صورت ثابت همه هفته استمرار خواهد یافت.

کد مطلب 1379309

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