نمازگزاران جمعه ابرکوه رایگان ویزیت می شوند

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان علاوه بر درمان بیماران نمازگزار جمعه، اورژانس نیز از ساعت 11 صبح در جایگاه نمازجمعه حضور می یابد تا در راستای رفع مشکلات احتمالی و اورژانسی نمازگزاران خدمات رسانی کند.

وی بیان داشت: این اقدام بجا و خداپسندانه موجب رضایتمندی نمازگزاران است و تاکنون با استقبال خوبی از سوی آنها روبرو شده است.

حسینی افزود: در این راستا بیماران نیازمند و مددجویان بی بضاعت نیز می توانند روزهای جمعه به این مرکز درمانی مراجعه و اقدام به معالجه خود کنند.

امام جمعه ابرکوه ادامه داد: حضور پزشک معالج در روزهای جمعه و در مصلای شهدای محراب شهرستان به صورت ثابت همه هفته استمرار خواهد یافت.