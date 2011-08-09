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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

بختیاری زاده سرمربی نفت مسجدسلیمان شد

بختیاری زاده سرمربی نفت مسجدسلیمان شد

اهواز - خبرگزاری مهر: سیاوش بختیاری زاده برای فصل جدید نیز به عنوان سرمربی، هدایت تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه های فوتبال کشور را به عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حل شدن مشکل حضور تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در رقابتهای لیگ دسته اول که پیش از این به علت بخشنامه صادره وزارت نفت در خصوص فعالیتهای تیمهای ورزشی در هاله ای از ابهام قرار داشت، اعضای هئیت مدیره باشگاه مناطق نفتخیز جنوب اقدام به معرفی کادر فنی تیم خود کردند.

در همین خصوص سیاوش بختیاری زاده که فصل قبل نیز بعد از کناره گیری مجید باقری نیا از هدایت این تیم، به عنوان سرمربی هدایت نفت را برعهده گرفت در فصل جاری نیز به عنوان سرمربی تیم به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
 
همچنین بهروز مکوندی بازیکن سابق صنعت نفت نفت آبادان که خود یک مسجدسلیمانی است به عنوان مربی روی نیمکت هدایت نفت مسجدسلیمان برای فصل آینده خواهد نشست و بختیاری زاده را در هدایت تیم کمک خواهد کرد.

در عین حال داریوش یزدی سرمربی فصل گذشته استقلال اهواز نیز به عنوان مدیرفنی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان منصوب شد تا از این پس روی این نفت نظارت فنی داشته باشد.

نفت مسجدسلیمان برای حضور قدرتمندانه در لیگ دسته اول امسال اردوی آماده سازی 10 روزه ای در تهران یا یکی از شهرهای دارای امکانات فنی و ورزشی مناسب برگزار خواهد کرد.

تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در اولین بازی خود در تاریخ یازدهم شهریور ماه در شهر یزد با تیم تربیت یزد دیدار می کند.
کد مطلب 1379311

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