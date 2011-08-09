شبکه جمع آوری فاضلاب شهر شیراز اعتبار معادل 290 میلیاردی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اردکانی در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار افزود: یکی از فعالیتهای مهم این مرکز در سال گذشته دریافت اعتبار در خصوص پروژه های مربوط به ماده 32 بود که در این راستا بزرگترین پروژه ما در شهر شیراز موفق به دریافت مجوز کمیسیون ماده 32 شد.

وی ادامه داد: در سال جاری مبلغ 30 میلیارد تومان جهت توسعه شبکه فاضلاب، 10 میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت و مبلغ 10 میلیارد تومان نیز از طریق فاینانس اعتبار به شرکت آبفای شیراز تخصیص داده شده که به این مبلغ حدود 17 میلیارد تومان نیز اعتبارات دولتی اضافه می شود.

مدیرعامل آبفای شیراز با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات پروژه های عمرانی در شیراز عدم دریافت اعتبارت کافی است، گفت: منابع اعتباری پروژه های عمرانی بسیار محدود است و از این رو باید به فکر منابع درآمدی جایگزین در جهت تامین اعتبارات باشیم.

اردکانی در ادامه سخنان خود با اشاره به پروژه های در دست احداث این مجموعه در سال جاری گفت: در سال جاری مخزن 20 هزار متر مکعبی سعدی، مخزن سه هزار متر مکعبی صدرا، توسعه 120 کیلیومتر شبکه توزیع آب، ایجاد 150 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب و.... در دستور کار قرار دارد که اعتباری معادل 40 میلیارد تومانی نیز برای این پروژه های در نظر گرفته شده است.