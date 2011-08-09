داوران جشن سینما کیک تولد متوسلانی را فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته 17 مرداد‌ماه در ادامه مراسم گرامیداشت سالروز تولد هنرمندان و داوران پانزدهمین جشن سینمای ایران، جشن تولد محمد متوسلانی از کارگردانان پیشکسوت سینمای ایران برگزار شد.

ستاد پانزدهمین جشن سینمای ایران، این مراسم را در جمع داوران فیلم‌های بلند سینمایی برگزار و به رسم یاد‌بود هدیه‌ای را به این هنرمند ارزشمند سینمای ایران اهدا کرد.

محمد متوسلانی متولد 1314 از تهران است که در کارنامه فعالیت‌های وی آثاری چون هر چی تو بخوای (تعطیلات آخر هفته)، دو روی سکه، جستجوگر، کفش‌های میرزانوروز و . . . به چشم می‌خورد.

این هنرمند سینمای ایران نماینده کانون کارگردانان در جمع ‌داوران پانزدهمین جشن سینمای ایران است که در عرصه فیلم‌نامه‌نویسی و بازیگری نیز دارای پیشینه ارزشمندی است.