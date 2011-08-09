افزایش توسعه سرطان در اثر مصرف سیگار پس از بیدار شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان کالج پزشکی دانشگاه ایالتی پن با بررسی 4 هزار و 776 سیگاری مبتلا به سرطان ریه و 2 هزار و 835 سیگاری که از این بیماری رنج نمی برند نشان دادند در بیمارانی که اولین سیگار روزانه را در 30 تا 60 دقیقه اول پس از بیدار شدن روشن می کنند خطر توسعه سرطان ریه را تا 79 درصد افزایش می یابد.

این محققان که تحقیقات خود را مستقل از سایر عوارض و خطرات استعمال سیگار انجام دادند از این نتایج به عنوان "اثر لحظه سیگار اول" یاد کردند.

برپایه این بررسیها در افرادی که حداکثر تا یکساعت اول صبح سیگار می کشند نسبت به کسانی که پس از یکساعت اول سیگار مصرف می کنند 1.31 برابر با احتمال بیشتری در توسعه سرطان ریه مواجهند که این رقم در افرادی که تا قبل از 30 دقیقه اول پس از بیدار شدن سیگار می کشند به 1.79 برابر می رسد.

براساس گزارش لس آنجلس تایمز، بررسی تاثیرات این رفتار در مورد سرطانهای سر و گردن نیز نشان داد که احتمال بروز این سرطانها در اثر کشیدن سیگار در 30 تا 60 دقیقه صبح 1.42 برابر افزایش می یابد.

به گفته این محققان، سطح نیکوتین حاضر در خون براساس اینکه اولین سیگار روزانه چه وقت روشن شود متغییر است.

این دانشمندان توضیح دادند: "در طول 5 دقیقه اول روز، نیکوتین خون حداکثر تا 437 نانوگرم در میلی لیتر، در بین 6 تا 30 دقیق حداکثر تا 352 نانوگرم در میلی لیتر و پس از یک ساعت حداکثر تا 215 نانوگرم در میلی لیتر افزایش می یابد."

بنابراین تنها تعداد سیگارهایی که در طول روز و در طی سالها مصرف می شوند در افزایش خطر سرطان اهمیت ندارد بلکه زمان روشن کردن اولین نخ سیگار روزانه نیز بسیار مهم است.