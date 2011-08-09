"شبانه روز" در فرهنگسرای رازی نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "شبانه روز" به نویسندگی و کارگردانی امید بنکدار و کیوان علی محمدی روز چهارشنبه 19 مرداد ماه ساعت 17 در سالن پردیس رازی به نمایش در آمده و با حضور کارگردانان، حمیدرضا پگاه (بازیگر)، سعید عقیقی و بهزاد صدیقی (منتقدین)، مرتضی پورصمدی (مدیر فیلمبرداری)، سید جمال ساداتیان ( تهیه کننده) و .... ، نقد و بررسی میشود.
در خلاصه داستان این فیلم سه اپیزودی آمده است: فوژان رهایی، طراح لباس قرار است با پسر دایی خود ازدواج کند. اما با ورود بابک ...، مرجان به رغم بیماری خود و مادرش و شکستی که در ازدواج تجربه کرده، میکوشد دوباره روی پای خود بایستد و زندگیاش را از نو بسازد... ،سیاوش نقاش آبرنگ با وجود بیماری رماتیسم، زندگی آرامی با همسر خود دارد، اما روزگار ... تاجالسلطنه که از دسیسههای اندرونی به تنگ آمده خاطراتش با معلم نقاشیاش سلیمان را مرور میکند.
نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، حامد بهداد، مهناز افشار، مهتاب کرامتی، پارسا پیروزفر، حمیدرضا پگاه، فرزان اطهری، ستاره اسکندری، شاهرخ فروتنیان، بهنوش بختیاری، رویا جاویدنیا، فریبا جدیکار، فلامک جنیدی، نگار جواهریان، آزاده صمدی، سپیده علایی، سعید فروتن، بهروز قادری، ساعد هدایتی، خاطره اسدی، لادن طباطبایی و مریم بوبانی در«شبانه روز» بازی کردهاند.
سایرعوامل تولید "شبانه روز" نیز عبارتند از:نویسنده: بنکدار و علیمحمدی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، مدیر تولید: هایده قریشی، طراح صحنه: آیدین ظریف، طراح لباس: شیده محمودزاده، طراح گریم: سودابه خسروی، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، برنامهریز و دستیار کارگردان: علی تیموری و عکاس: حافظ احمدی.
در این نشست منتقدین به همراه کارگردان و بازیگران، به پرسشهای خبرنگاران و اعضای باشگاه پاسخ میدهند. این فیلم در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری و کاندید بهترین چهرهپردازی، صداگذاری و بهترین کارگردانی بخش فیلمهای اول و دوم بوده است.
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