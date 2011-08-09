سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران قزوین راه اندازی شد

علیرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای آگاهی مستمری بگیران از مبالغ دریافتی خود و عدم مراجعه
حضوری به شعب بانک با توجه به وضعیت جسمانی آنان، این سامانه راه اندازی شده است.
وی تصریح کرد: مستمری بگیران از طریق سایت www.sso.ir و www.ghazvin.sso.ir و با وارد کردن کد ملی و درج شماره مستمری خود می توانند کلیه اطلاعات فیش حقوقی خود را مشاهده و پرینت آن را دریافت کنند.
محسنی یادآورشد: از جمعیت یک میلیون و 150 هزار نفری استان قزوین، بیش از 40 هزار نفر مستمری بگیر تحت پوشش تامین
وی تصریح کرد: مستمری بگیران از طریق سایت www.sso.ir و www.ghazvin.sso.ir و با وارد کردن کد ملی و درج شماره مستمری خود می توانند کلیه اطلاعات فیش حقوقی خود را مشاهده و پرینت آن را دریافت کنند.
محسنی یادآورشد: از جمعیت یک میلیون و 150 هزار نفری استان قزوین، بیش از 40 هزار نفر مستمری بگیر تحت پوشش تامین
اجتماعی هستند.
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