جزئیات بسته سیاستی "پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی"

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: نظر به اینکه مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا یکی از مصادیق جهاد اقتصادی قلمداد شده و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و از آنجایی که گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی در مرزهای رسمی کشور مستقر و علاوه بر نظارت بر ورود و خروج کالا، طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز درخصوص پرونده‌های قاچاق به‌عنوان سازمان شاکی اقدام می‌کند، به‌منظور پیشگیری و مبارزه همه‌جانبه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در مبادی رسمی، بسته سیاستی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی، تهیه و ابلاغ شده است.

وی افزود: این بسته سیاستی مشتمل بر چهار سرفصل شامل پیشگیری از شکل‌گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی، نظارت بر عملیات گمرکی، پیگیری دقیق پرونده‌های متشکله قاچاق و اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد است که انتظار می‌رود با توجه به نامگذاری سال 1390 از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال جهاد اقتصادی، بتواند در جهت کاهش میزان قاچاق و تبعات آن بر فعالیت‌های سالم اقتصادی در کشور تأثیرگذار باشد.

معاون وزیراقتصاد از تجهیز گمرکات ورودی و خروجی به دستگاه‌های مدرن پرتونگاری، توزیع منطقی عملیات گمرکی با بهره‌گیری از طرح آمایش سرزمینی و تخصصی نمودن گمرکات اجرایی به عنوان عوامل مؤثر در پیشگیری از شکل‌گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی یاد کرد.

بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی

متن کامل بسته سیاستی فوق به شرح زیر است:



"نظر به اینکه مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا یکی از مصادیق جهاد اقتصادی قلمداد شده و سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد و از آنجایی که گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی در مرزهای رسمی کشور مستقر و علاوه بر نظارت بر ورود و خروج کالا،

به عنوان سازمان شاکی وفق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز درخصوص

پرونده های قاچاق اقدام می نماید، لذا به منظور پیشگیری و مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در مبادی رسمی، بسته سیاستی « پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی » مشتمل بر چهار سرفصل به شرح زیر ابلاغ می شود:

1- پیشگیری از شکل گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی

2 – نظارت بر عملیات گمرکی

3- پیگیری دقیق پرونده های متشکله قاچاق

4- اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد



1- پیشگیری از شکل گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی :



1-1- تجهیز گمرکات ورودی و خروجی که سهم عمده ای در واردات، صادرات و ترانزیت دارند به دستگاهها و سیستم های پیشرفته کنترلی نظیر X-RAY ، Gamma Ray، دوربین مداربسته، دروازه های ورودی الکترونیکی و ... با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی.

1-2- توزیع منطقی عملیات گمرکی با بهره گیری از طرح آمایش سرزمینی گمرک به نحوی که در هر یک از گمرکات، حجم عملیات با امکانات و تجهیزات آن گمرک جهت اعمال کنترل های لازم متناسب باشد.

1-3- تخصصی نمودن گمرکات اجرایی براساس کالاهای هدف به منظور نظارت دقیق بر ورود و خروج کالا با بهره گیری از کارشناسان متخصص(با عنایت به تنوع کالاهای وارداتی و صادراتی کشور، منظور تعیین دقیق نوع کالا، ارزش و تعرفه آن، ضرورت دارد جهت اعمال کنترل های دقیق تر درخصوص برخی از کالاهای مهم و حساس، ارزیابان و کارشناسان گمرکات اجرایی آموزش های تخصصی مرتبط را طی نمایند).



در همین راستا گمرکات تخصصی برای واردات و صادرات تعیین شده تا کالاهای مزبور فقط از گمرکاتی که از حیث نیروی کارشناسی و امکانات برخوردار هستند ترخیص شوند. بنابراین گمرکات تخصصی در رویه واردات و صادرات عملیات گمرکی را انجام می دهند.

1-4- تبادل اطلاعات با دستگاه ها و مراجع مسئول و نظارتی در حوزه ترانزیت بمنظور کنترل بهینه عملیات ترانزیت از جمله استفاده نیروی انتظامی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از سامانه کنترل ترانزیت جهت نظارت در طول مسیر کامیونها.

1-5- حراست از اسناد گمرکی و ایمن سازی آن ها با استفاده از فن آوری های نوین ( مثل RFID و بارکد دوبعدی، هولوگرام و ... ) به منظور پیشگیری از جعل و سوء استفاده از اسناد گمرکی.

1-6- استفاده از سامانه الکترونیکی جهت انجام هرگونه عملیات گمرکی به منظور به حداقل رساندن مراجعه حضوری ترخیص کاران و صاحبان کالا از جمله سامانه اظهار از راه دور و نیز استقرار سامانه کنترل کالا در درب خروج در گمرکات اصلی و مهم کشور.

1-7- طراحی و بهره برداری از پلمپ مطمئن و پیشرفته جهت کنترل های گمرکی.



2 – نظارت بر عملیات گمرکی:

الف – ترانزیت خارجی:



2-1- مسئولین گمرکات اجرایی موظفند با تشکیل کمیته تخصصی در خصوص رویه ترانزیت خارجی نسبت به پیاده سازی فرایند استاندارد و پیگیری ردیف های مرزی تسویه نشده اقدامات قانونی معمول (درصورت احراز قاچاق تعقیب قانونی و از جهت وصول تضمین های اخذ شده از طریق امور مالی پیگیری شود) و چنانچه در این خصوص با مشکلاتی مواجه شده اند،ضمن پیگیری، درصورت عدم رفع آن، مراتب را به گمرک ایران منعکس تا اقدامات لازم بعمل آید.( موضوع بخشنامه های شماره 187980 مورخ 19/8/88 ؛ شماره 3483 مورخ 17/1/90

اداره کل نظارت بر ترانزیت و بخشنامه شماره 231673 مورخ 4/11/89 معاونت حقوقی،).



2-2- مسئولین گمرکات اجرایی موظفند ضمن نظارت بر الصاق پلمپ به محفظه کالا و تانکرهای حامل

محموله های ترانزیتی، نسبت به آموزش نیروهای تحت امر جهت آشنایی هر چه بیشتر با نحوه الصاق صحیح پلمپ (به منظور پیشگیری از هرگونه تخلفات احتمالی) اقدام لازم بعمل آورند.(بخشنامه شماره 191367 مورخ 12/9/89 دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات،).

2-3- اعلام وصول کالاهای ترانزیتی در گمرکات اجرایی مقصد باید توسط دو نفر از کارشناسان خبره بعمل آید و با استفاده از سیستم های موجود بین گمرکات مبداء و مقصد، وصول کالاهای ترانزیتی پیگیری شود. همچنین

به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و قاچاق توسط شرکت های حمل و نقل، تسهیلات ویژه (از قبیل پذیرفتن بن بیمه و ... ) به شرکت های حمل و نقل بین المللی خوشنام اعطاء و نسبت به شرکت های متخلف و دارای سابقه قاچاق، محدودیت های قانونی در چارچوب مقررات اعمال و از اعطای تسهیلات ویژه مثل بن بیمه خودداری شود. (بخشنامه شماره 55661 مورخ 21/3/90 اداره کل نظارت بر ترانزیت،).

2-4- ضرورت دارد گمرکات، نظارت بر اظهار صحیح کالاهای ترانزیتی و عدم پذیرش اظهار کلی را مدنظر قرار دهند.( بخشنامه شماره 84106 مورخ 28/4/90،).



ب – صادرات :



2-5- مسئولین گمرکات اجرایی باید با پیگیری به موقع اعلام خروج کالاهای موضوع پروانه های صادراتی گمرکات داخلی و درصورت عدم خروج در مهلت مقرر، اقدام لازم برابر بخشنامه های ابلاغی را بعمل آورند. (بخشنامه های شماره 129095 مورخ 18/2/89، شماره 74118 مورخ 22/6/89 و32208/6924/437/71/56 مورخ 13/4/90 دفتر صادرات،).

2-6- مسئولین گمرکات اجرایی در تعیین دقیق ارزش کالاهای صادراتی به منظور جلوگیری از اعلام ارزش غیرواقعی نظارت کامل داشته باشند.

2-7- دقت لازم در انجام تشریفات صادرات عین کالای وارده یا کالاهای تولید شده از محل مواداولیه وارداتی

( اعم از ورود موقت و ورود قطعی) از سوی گمرکات بعمل آید.



ج – واردات



2-8- دقت و نظارت براظهار صحیح کالاهای وارداتی برابر بند هـ ماده 2 قانون امور گمرکی و عدم پذیرش اظهار کلی و ناقص و مجمل مورد توجه جدی قرار گیرد.( بخشنامه شماره 42242/253/1/22 مورخ 2/3/90 ریاست کل، )

2-9- مسئولین گمرکات اجرایی موظفند از تاریخ 1/7/1390 موضوع عدم ارائه تسهیلات اختیاری ( ضمانت نامه بانکی و ... ) در چارچوب قوانین و مقررات موجود به اشخاص متخلف و دارای سابقه سوء را مورد توجه قرار دهند. این موضوع در گمرکات اجرایی اطلاع رسانی شود. لیست متخلفین گمرکی متعاقباً از سوی دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام می شود.

2-10- جلوگیری از ترخیص کالاهای مشمول بند 12 ماده 40 قانون امورگمرکی مورد توجه قرار گیرد .

2-11- پیگیری به موقع تعهدات و تضمین های مأخوذه از بابت ورود موقت ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 24 آئین نامه اجرایی آن و وصول به موقع حقوق دولت تأکید می شود. (بخشنامه شماره 260248 مورخ 17/11/88 ریاست کل،).

2-12- نظارت و انطباق کالاهای اظهاری در زمان بارگیری و بهنگام خروج از گمرکات مورد توجه قرار گرفته و نرم افزار ماده 14 قانون امور گمرکی در درب خروج گمرکات اجرایی نصب و راه اندازی شود ( بخشنامه شماره 28319/11/102/52 مورخ 14/2/90 معاونت حقوقی،)

2-13- مسئولین گمرکات در تعیین و اعمال جرائم گمرکی (موضوع مواد 268 و 269 و ... آ.ا.ق.ا.گ) متناسب با نوع و میزان تخلف به نحوی که جنبه بازدارندگی داشته باشد را مورد توجه قرار دهند.



3– پیگیری دقیق پرونده های متشکله قاچاق :



3-1- نظارت بر تشکیل و پیگیری پرونده های مهم و کلان قاچاق از جمله رعایت مفاد بخشنامه شماره 214782 مورخ 23/9/88 دفتر حقوقی ،مورد تأکید می باشد.

3-2- بررسی و رسیدگی دوره ای پرونده های قاچاق سنواتی بویژه پیگیری اجرای دادنامه های قطعیت یافته ضروری می باشد. (بخشنامه شماره 17290 مورخ 31/1/88 معاونت حقوقی،)

3-3- اهتمام و جدیت لازم در دفاع از پرونده های مطروحه در مراجع قضایی و شعب تعزیرات حکومتی توسط کارشناسان حقوقی و درصورت لزوم در معیت کارشناس امور گمرکی صورت پذیرد.



3-4- اعمال دقیق و جدی ماده 30 قانون امور گمرکی نسبت به مرتکبین قاچاق کالا (قطعیت یافته) مدنظر قرار گیرد.(بخشنامه شماره 261257/514/35/220/51 مورخ 27/9/86 دفتر ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات، ).

3-5- با تشکیل کمیته ای در ستاد گمرک ایران (متولی معاونت حقوقی) نسبت به آسیب شناسی پرونده های قاچاق کالاهای مکشوفه در مبادی گمرکی اقدام و راهکارهای مناسب جهت پیشگیری اتخاذ گردد.



4 - اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد :



4-1- مسئولین گمرکات باتجزیه و تحلیل ماهانه آمار عملکرد حوزه تحت مسئولیت به ویژه در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت، هرگونه تغییرات حادث شده را به دقت بررسی و تمهیدات و پیش بینی های لازم جهت بهبود امور و پیشگیری از بروز هرگونه تخلف را اتخاذ نمایند و درصورت بروز هرگونه مشکل، بدواً ضمن رسیدگی و اعمال مدیریت، در موارد لزوم مراتب را جهت بررسی جامع تر و آسیب شناسی به مسئولین مافوق گزارش نمایند.

4-2- مسئولین گمرکات در جهت جلوگیری از رسوب کالاهای قاچاق در انبارهای قضائی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با بررسی ماهانه آمار پرونده های متشکله قاچاق ، کالاهای موجود در انبارها ( با لحاظ مدت زمان رسوب کالا) میزان جریمه وصولی، میزان جرائم محکومیت یافته مشخص و در جهت تسریع در رسیدگی مراتب را با طرح مشکلات در کمیسیون ها و مراجع ذیربط استانی، پیگیری جدی نمایند و درصورت لزوم و اهمیت موضوع جهت اقدامات ویژه و خاص مراتب را به معاونت حقوقی گمرک ایران منعکس نمایند.

4-3- راه اندازی سامانه جامع قضایی در گمرکات مربوطه توسط دفتر آمار و فناوری اطلاعات و معاونت حقوقی.

4-4- راه اندازی سامانه جامع مسافری در گمرکات مربوطه توسط دفتر آمار و فناوری اطلاعات و معاونت امور گمرکی.

4-5- رعایت مواد 31 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و 55 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در مورد رویه مسافری.

4-6- رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه ترخیص و میزان معافیت کالای ملوانان و مرزنشینان.