عملیات محور عرفان در شیراز آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران بهرامی نژاد در نشست خبری با اشاره به وضعیت پروژه های مهم منطقه سه شیراز گفت: منطقه سه شیراز ازجمله مناطقی است که به دلیل مرکزیت شهری به عنوان نمادی برای این شهر معرفی می شود.

وی تصریح کرد: یکی از پروژه های مهم در این منطقه ایجاد محور فرهنگی توریستی عرفان از دروازه قرآن، حافظیه تا سعدیه است که در این راستا کف سازی حافظیه تا چهارراه ادبیات آغاز شده است.

سرپرست شهرداری منطقه سه با بیان اینکه محور دروازه قرآن تا حافظیه به طور کلی فرهنگی و توریستی تعریف شده است، یادآور شد: مهمترین بحثی که در این محور در حال پیگیری آن هستیم بحث فرهنگی و تغییر کاربری برخی از واحدها و تملک اراضی است که در این راستا باید تمامی دستگاه های مربوطه همکاری لازم را داشته باشند.

بهرامی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت باغ موزه مشاهیر و زمان انتقال کارخانه روغن نباتی شیراز نیز گفت: ایجاد باغ موزه مشاهیر از ابتدا در اختیار سازمان عمران و بهسازی قرار گرفته و در حال حاضر نیز فعالیتهایی انجام می شود و از طرفی کارخانه روغن نباتی شیراز نیز باید هرچه سریعتر انتقال داده شود زیرا برای زمین این کارخانه ایجاد مجموعه تفریحی تعریف شده است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف این شهرداری در منطقه سه تعریف پروژه های بزرگ مشارکتی است، تصریح کرد: به طور یقین انجام پروژه های بزرگ به صورت مشارکتی می تواند کاهش زمان اتمام پروژه و تنوع در این فعالیتها را به همراه داشته باشد که از این رو با مسئولان کارخانه های موجود در این منطقه نیز صحبت شده که در پروژه های تفریحی و گردشگری این منطقه شرکت کنند.

سرپرست شهرداری منطقه سه شیراز در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اولویت اول ما در این منطقه احداث مکانهای توریستی، فرهنگی و تفریحی برای مردم است که در این میان طرح هایی از جمله استفاده از بلندی های "بابا کوهی و گهواره دید" نیز مد نظر قرار دارد.