آزادی‌ بیان در ایران باید حداکثری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در مراسم تجلیل از خبرنگاران که امروز سه شنبه در محل سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به فضای کار برای تعالی کشور گفت: باید تلاش همه ما بر این باشد که انسانها شکوفا شده و چنانچه در این مسیر گام برنداریم همه شکست خورده ایم.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه خدا همه عالم را قرار داد تا انسان بالا برود و خدایی شود، گفت: ما نیز باید در این مسیر گام برداشته و در جهت تحقق این هدف حرکت کنیم و به هر مقدار که در این زمینه پیش برویم موفق بوده و هر چقدر از این هدف دور شویم شکست خورده ایم.

احمدی نژاد با اعلام اینکه تعالی انسان را می توان در سه کلمه عدالت، محبت و کرامت انسانی خلاصه کرد، گفت: اگر عدالت نباشد انسان کرامت پیدا نمی کند زیرا در فضای عادلانه است که استعدادها شکوفا می شود.

وی افزود: زمانی که عدالت حاکم شود هر آنچه در انسان است بروز پیدا می کند و به هر میزان که از عدالت دور شویم شرایط شکوفایی انسان را کور می کنیم.

رئیس جمهور عامل دوم را محبت عنوان کرد: انسان آفریده شده است برای عشق ورزیدن و محبت به همدیگر و بدون شک عدالت خود برآمده از محبت است.

احمدی نژاد ادامه داد: چنانچه محبت نباشد زندگی انسان معنا ندارد و بدون محبت ماندگاری وجود ندارد.

وی در ادامه بر حفظ کرامت انسانی تاکید کرد و گفت: همه جهان خلق شد که انسان بزرگ داشته شود و البته عدالت و محبت هم برای بزرگ داشتن انسان معنا پیدا می کند.

رئیس جمهور افزود: بی شک عظمت انسان به مناصبش نیست بلکه کرامت انسان به درون او باز می گردد.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به ارتباطات و شبکه انسانی در سرتاسر دنیا اشاره کرد و گفت: ارتباطات انسانی مثل شبکه ای است که باید برپایه عدالت، محبت و کرامت انسانی عمل کند و الا همه ضرر می کنند.

وی با بیان اینکه همه ما با هم در ارتباط هستیم گفت: اساسا انسان در ارتباط با دیگران معنا پیدا می کند و به واقع با اطلاع رسانی درست می تواند به وظایف خود در شبکه ارتباطی جهان به نحو احسن عمل کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انسان بدون خبر هیچ حرکتی نمی تواند داشته باشد، تصریح کرد: انسان متناسب با دریافت از محیط حرکت می کند و به همین دلیل است که کار اطلاع رسانی را کار پیامبران و مقدس عنوان کرده اند.

احمدی نژاد ادامه داد: کسانی که در زمینه اطلاع رسانی فعالیت دارند فضای رشد انسانها را مهیا می کنند و اگر این کار بر اساس محبت و عدالت و کرامت نباشد نتیجه ای جز تخریب در پی ندارد.

وی در ادامه جامعه خبری کشورمان را پاک دانست و گفت: تنها در برخی لایه ها مشکلاتی وجود دارد که عده ای با الگوگیری از روش های نظام سلطه به تخریب دیگران مبادرت می کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه این گونه رفتارها متعلق به جامعه ما نیست، افزود: چه کسی گفته است که الگوی ما در زمینه اطلاع رسانی باید کشورهای غرب باشد آنها که جامعه ای در حال سقوط به شمار می روند و اگر چند سالی در اوج به نظر می آمدند آن هم به واقع جلوه ای از سقوط آنها به شمار می رفت.

احمدی نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه باید در کشور ما آزادی بیان به میزان حداکثر باشد، گفت: اگر انسانی در یک گوشه از دنیا احساس کرد به او در این خصوص اجحاف می شود این نقطه شروع تضییع استعدادها است.

وی الگوهایی که در زمینه روزنامه نگاری از کشورهای غربی به سوغات به کشور ما آورده اند، بیگانه با فرهنگ ما دانست و گفت: تلاش برای کسب قدرت به هر قیمت در فرهنگ ما وجود ندارد و ما زمانی برنده به شمار می رویم که همه در جامعه برنده شوند.

رئیس جمهور بر مراقبت جدی از سوی اصحاب رسانه تاکید کرد و خطاب به آنها گفت: متواضعانه درخواست می کنم که توجه جدی به مقوله عدالت، کرامت و محبت در جامعه داشته باشید.

احمدی نژاد همچنین به مباحث مطرح شده در خصوص جنگ نرم اشاره کرد و گفت: مهمترین بخش مقابله با هجمه نرم دشمنان تشریح مبانی نظری جنگ نرم آنها است و اگر بخواهیم با همان روش هایی که آنها اعمال می کنند به مقابله با آنها بپردازیم در واقع فعالیت ما نیز در خدمت آنها قرار خواهد گرفت زیرا بر اساس مبانی نظری آنها رفتار کرده ایم.

وی ادامه داد: ما می خواهیم کشوری با مبانی اسلامی برپا کنیم و رفتار بر اساس مبانی لائیسم و لیبرالیسم با این امر مطابقت ندارد و خروجی آن چیز دیگری می شود.

رئیس جمهور در ادامه خبرنگاران را مرزبانان حراست از کرامت انسانی، عدالت و محبت و حریم اندیشه عنوان کرد و گفت: کارهای زیادی در کشور صورت گرفته است اما این کارها اگر در راستای عشق به مردم، کرامت و عدالت باشد موفق به شمار می رود.

احمدی نژاد در پایان خواستار ارائه الگویی متعالی در زمینه خبرنگاری به دیگران شد و گفت: خوشبختانه جامعه خبری کشور ما جوان بوده و این برای ما امیدبخش است ولی باید توجه کرد اگر ما در درون خود کمال پیدا نکنیم هرگز نمی توانیم بر دیگر جوامع اثرگذار باشیم.