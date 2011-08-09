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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

در راستای ارتقای خدمات رسانی/

مشخصات مسئولان روابط عمومی آموزش وپرورش البرز اعلام شد

مشخصات مسئولان روابط عمومی آموزش وپرورش البرز اعلام شد

کرج - خبرگزاری مهر: مشخصات مسئولان روابط عمومی آموزش وپرورش استان البرز در راستای ارتقای کیفیت خدمات رسانی با همکاری این آموزش و پرورش اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشخصات مسئولان روابط عمومی آموزش وپرورش استان البرز با هدف دسترسی راحت تر به این مسئولان اعلام شده است.

این مشخصات در خصوص تلفن دفتر ، تلفن همراه، نام منطقه و نام ونام خانوادگی اعلام شده است.

 شماره های 02612538485 و  09125649622 مربوط به آموزش و پرورش استان البرز ، حمید رضا آقاصفری است و شماره های 02612506491 و  09192640253 نیز مربوط به  کرج 1  محسن عقبایی است.

شماره های 02612821011 و  09193711715 مربوط به  کرج2 سید روح الله رئیسی و شماره های 02612543550 و  09196430991 مربوط به  کرج 3 سید عباس موسوی است.

شماره های 02614400552 و  09124612260 نیز مربوط به  کرج 4 امیر امیدی است و شماره های 02624222423 و  09126671675 نیز مربوط به  ساوجبلاغ  حسین فلاح نژاد است.

شماره های 02617724329 و  09125647239 مربوط به  اشتهارد محمد حسن آقاسی و شماره های 09124614265 و 02625326229  نیز مربوط به  نظر آباد  اسماعیل بیات است.

شماره های 02624723021 و  09123678038 نیز مربوط به طالقان قرقی مهری است.

کد مطلب 1379331

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