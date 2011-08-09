مشخصات مسئولان روابط عمومی آموزش وپرورش البرز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشخصات مسئولان روابط عمومی آموزش وپرورش استان البرز با هدف دسترسی راحت تر به این مسئولان اعلام شده است.

این مشخصات در خصوص تلفن دفتر ، تلفن همراه، نام منطقه و نام ونام خانوادگی اعلام شده است.

شماره های 02612538485 و 09125649622 مربوط به آموزش و پرورش استان البرز ، حمید رضا آقاصفری است و شماره های 02612506491 و 09192640253 نیز مربوط به کرج 1 محسن عقبایی است.

شماره های 02612821011 و 09193711715 مربوط به کرج2 سید روح الله رئیسی و شماره های 02612543550 و 09196430991 مربوط به کرج 3 سید عباس موسوی است.

شماره های 02614400552 و 09124612260 نیز مربوط به کرج 4 امیر امیدی است و شماره های 02624222423 و 09126671675 نیز مربوط به ساوجبلاغ حسین فلاح نژاد است.

شماره های 02617724329 و 09125647239 مربوط به اشتهارد محمد حسن آقاسی و شماره های 09124614265 و 02625326229 نیز مربوط به نظر آباد اسماعیل بیات است.

شماره های 02624723021 و 09123678038 نیز مربوط به طالقان قرقی مهری است.