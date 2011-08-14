خدشه به حریم بصری کعبه توسط بلندترین برج دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آنچه که متولیان حفاظت از میراث فرهنگی تعریف کرده اند؛ حریم آثار تاریخی، محدوده‌ای است که متولی اثر تاریخی بر اساس ضوابط قانونی برای حفظ آن اثر تعیین می‌کند چون حریم آثار تاریخی، باعث حفظ موجودیت و یکپارچگی اثر می‌شود.

یکی از انواع حرائم آثار تاریخی، حریم بصری است که برای ایجاد ارتباط دیداری دوطرفه بین محیط و اثر تاریخی تعیین می‌شود بنابراین هرگاه این حریم به هر دلیلی مخدوش شود، سازمان متولی حق اعتراض دارد.

همانطور که در مورد برج جهان نمای اصفهان که ارتفاع آن بلندتر از مجموعه میدان نقش جهان بود و باعث شد تا حریم بصری این اثر ثبت شده در فهرست جهانی تهدید شود تا آنجا که با شکایت متولیان حفاظت از میراث فرهنگی طبقات اضافه برج تعدیل شد.

اما به نظر می رسد در کشوری مانند عربستان حفظ حریم آثار تاریخی ضابطه و قانون محکمی ندارد چون حریم بصری کعبه به عنوان یکی از مهمترین میراث تاریخی جهان بوسیله دو برج 40 طبقه و برج ساعت 80 طبقه مورد تعرض واقع شده است.

اگر تا 10 سال پیش حجاج هنگام حضور در مسجد الحرام فقط کعبه و آسمان آن را می دیدند اکنون اگر رو به روی در کعبه بایستند خواه ناخواه برج ها و هتلهای ساخته شده در اطراف کعبه را نیز می بینند.

این ساختمانهای بلند مرتبه تنها در عرض کمتر از ده سال ساخته شده اند چون کارگرهای ساختمانی در عربستان شبانه روز کار می کنند. اکنون نیز ساخت و سازها در فاصله کمی از کعبه برای ایجاد هتل تا درب اصلی ورود به مسجد الحرام ادامه دارد.

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گزارش و عکس از فاطیما کریمی