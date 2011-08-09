به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از قرآن تحریری به خط نستعلیق که توسط 20 دانش آموز با حضور مسوولان ساعت 21:30 روز چهارشنبه در بخش تجسمی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار می شود.

کتابت قرآن کریم به خط نستعلیق از برنامه‌های بخش تجسمی نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم است که 20 نفر از دانش‌آموزان پسر و دختر راهنمایی و دبیرستانی مدارس مناطق یک، سه و 15 تهران از 10 مردادماه کتابت قرآن کریم به خط نستعلیق را آغاز کردند و کتابت قرآن فردا به پایان می رسد.

کتابت قرآن کریم به خط نستعلیق توسط دانش آموزان با نظارت میثم خادمان؛ از اعضای انجمن خوشنویسان ایران انجام می شود.

در بخش تجسمی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 204 اثر از 137 هنرمند و نیز که از طریق فراخوان آثارشان به جشنواره راه یافته و 73اثر از 73 هنرمند پیشکسوت به نمایش درآمده است.

53کارگاه در رشته های خوشنویسی، نقاشی، سفال و سرامیک، نگارگری و منبت و معرق نیز در بخش تجسمی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار می شود.

بخش تجسمی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با همکاری مرکز هنرهای تجسمی، مرکز هماهنگی ، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزار شده است.