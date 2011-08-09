هیئتهای ورزشی شیراز مورد توجه قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام زارع مهذبیه در جمع خبرنگاران گفت: امروز در شرایطی هستیم که ورزش شهرستان شیراز در بهترین موقعیت خود قرار دارد و در این میان نیز باید توجه داشت که رمز هرگونه موفقیتی در همکاری و اتحاد است.

وی ادامه داد: چنانچه حمایتی از ورزش شیرازانجام شود به طور یقین از ورزش استان نیز حمایت صورت گرفته زیرا موفقیت ورزش استان فارس در گرو موفقیت ورزش در شهرستان شیراز است.

رئیس اداره تربیت بدنی شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید به هیئتهای ورزشی شهرستان بیشتر از این توجه شود، یادآور شد: رمز موفقیت ورزش توجه به هیئتهای ورزشی مختلف است زیرا هیئتها به طور مستقیم ورزشکاران و مدال آوران آینده را آموزش و برای مسابقات آماده می کنند و در این راه نیز باید توجه بیشتری به وضعیت هیئتهای ورزشی شهرستان شیراز داشت.

زارع مهذبیه تصریح کرد: طی چند سال گذشته وضعیت اعتباری و مالی هیئتهای شهرستان نامناسب بوده و در عین حال نیز توقعات زیادی را برآورده کرده اند که امیدواریم با رایزینیهای صورت گرفته در سال جاری اعتبارت بیشتری به هیئتهای ورزشی شهرستان شیراز اختصاص داده شود.

رئیس تربیت بدنی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه های ورزشی در ورزش شیراز نیز گفت: رسانه های استان فارس نقش بسیاری در پیشرفت ورزش دارند که در این میان اتحاد رسانه ها و مسئولان در بحث صعود تیم فوتبال مقاومت به لیگ برتر نماد نقش مهم رسانه هاست.

وی افزود: ایجاد همدلی، وحدت و حساسیت مهمترین کار رسانه ها در بخش ورزش شیراز است که می توان با استفاده از این سه فاکتور مهم موفقیت تیمهای مختلف شیراز را در مسابقات مختلف تضمین کند.