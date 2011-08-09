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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

در استان زنجان/

17 درصد تعهدات مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور استانی است

17 درصد تعهدات مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور استانی است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: 17 درصد تعهدات مصوبات از 240 مصوبه دور سوم سفر رئیس جمهور به زنجان، استانی است.

به گزارش مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر با اشاره به ادغام هشت وزراتخانه افزود: ادغام وزارتخانه ها باعث پیگیری تعهدات ملی مصوبات توسط مسئولین از طریق وزراتخانه ها می شود.

وی با تاکید بر پیگیری تعهدات ملی از سوی مدیران اظهار داشت: مصوبات دارای مشکل ماده 32 نیز باید مشکلات مربوطه را حل کنند.

رئوفی نژاد اظهار داشت: سهم تعهدات استان باید از سال 89 تا 93 مشخص باشد و سال 89 و 90 سهمی که تعهد استان بوده و چقدر عمل شده در جدول مربوطه لحاظ شود لذا اولویت اول این است درجدول به طور کامل سهم تعهدات و اعتبار هزینه شده لحاظ شود

استاندار زنجان تاکید کرد: تعهدات استان در دور سوم سفر و تعهدات در بودجه 90 کار شود و استان زنجان با 240 مصوبه و مجموع تعهد استان 546 میلیارد تومان است که 17 درصد محقق شده است و اعتبار باقی مانده تعهد ملی است لذا این امر حجم کار و پیگیری مدیران را می طلبد و تعهدات ملی باید پاسخ داشته باشد.

رئوفی نژاد یادآور شد: خیلی از پروژه های ماده 32 پروژه های بزرگ هستند و توجیه اقتصادی دارند لذا باید مدیران پیگیری لازم برای این طرحها را داشته باشند و نکات را مطرح کنند و جمع بندی کارشناسی شده را در دستور کار خود لحظ کنند.

همچنین معاون برنامه ریزی استانداری زنجان با اشاره به اینکه سهم استان زنجان از مصوبات سال 89، 20 میلیارد و 700 میلیون تومان بود، گفت: از این مبلغ، یک میلیارد و 200 میلیون تومان از سهم استانی تحت پوشش قرار نگرفت.

عسگری با بیان اینکه تاکنون 16 میلیارد و 300 میلیون تومان از اعتبارات سال جاری تحت پوشش قرار گرفته است، افزود: طی دور سوم سفر 20 میلیارد وام قرض الحسنه جهت مشاغل خانگی، کمک به واحدهای تازه تاسیس و تسهیلات آنان در نظر گرفته شده است. 

کد مطلب 1379337

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