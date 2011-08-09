کلیپ پنج دقیقه ای زلال وحدت در زنجان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مرادی، ظهر سه شنبه در جمع مدیران کانونهای فرهنگی مساجد استان زنجان افزود: کلیپ پنج دقیقه ای زلال وحدت با خوانندگی رضا محمدی از اعضای نوجوان کانون آیت الله قائمی، شعر مهدی بزرگی و آهنگ سازی مرکز آفرینش های هنری بسیج تا پایان ماه رمضان امسال ساخته می شود.



وی افزود: در کلیپ زلال وحدت، از فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز جمعه استفاده شده که بر لزوم وحدت و آمادگی در برابر فتنه دشمنان در سایه فرمایشات ولایت فقیه تأکید شده است.



مرادی با اشاره به اهداف ساخت کلیپ "زلال وحدت" در کانون آیت الله قائمی زنجان، تصریح کرد: این کلیپ با هدف آگاه سازی عموم مردم از فتنه های شوم دشمنان و افزایش بصیرت و آگاهی اعضای کانون ساخته می شود.



این مسئول عنوان کرد: این کلیپ در عید فطر امسال برای پخش از شبکه استانی اشراق آماده می شود و پس از آن به صورت فایل موبایل توزیع خواهد شد.



وی با اشاره به برگزاری کلاس آموزش ویژه مکبران و مؤذنان مسجد به همت کانون، اظهار داشت: این کلاس با حضور 15 نفر از مکبرین و مؤذنین مسجد امام حسین (ع) و با هدف آموزش صحیح مکبری و مؤذنی به آنها در محل کانون برگزار می شود.



مدیرمسئول کانون فرهنگی هنری آیت الله قائمی زنجان ادامه داد: مراسم ختم قرآن در ایام ماه مبارک رمضان امسال به صورت همه روزه در محل کانون برگزار می شود.



وی به دیگر برنامه های کانون اشاره کرد و ابراز داشت: به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه رمضان، مراسم غبارروبی مسجد توسط اعضای کانون در هفته گذشته برگزار شد.