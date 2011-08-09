کلیپ پنج دقیقه ای زلال وحدت در زنجان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مرادی، ظهر سه شنبه در جمع مدیران کانونهای فرهنگی مساجد استان زنجان افزود: کلیپ پنج دقیقه ای زلال وحدت با خوانندگی رضا محمدی از اعضای نوجوان کانون آیت الله قائمی، شعر مهدی بزرگی و آهنگ سازی مرکز آفرینش های هنری بسیج تا پایان ماه رمضان امسال ساخته می شود.
وی افزود: در کلیپ زلال وحدت، از فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز جمعه استفاده شده که بر لزوم وحدت و آمادگی در برابر فتنه دشمنان در سایه فرمایشات ولایت فقیه تأکید شده است.
مرادی با اشاره به اهداف ساخت کلیپ "زلال وحدت" در کانون آیت الله قائمی زنجان، تصریح کرد: این کلیپ با هدف آگاه سازی عموم مردم از فتنه های شوم دشمنان و افزایش بصیرت و آگاهی اعضای کانون ساخته می شود.
این مسئول عنوان کرد: این کلیپ در عید فطر امسال برای پخش از شبکه استانی اشراق آماده می شود و پس از آن به صورت فایل موبایل توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری کلاس آموزش ویژه مکبران و مؤذنان مسجد به همت کانون، اظهار داشت: این کلاس با حضور 15 نفر از مکبرین و مؤذنین مسجد امام حسین (ع) و با هدف آموزش صحیح مکبری و مؤذنی به آنها در محل کانون برگزار می شود.
مدیرمسئول کانون فرهنگی هنری آیت الله قائمی زنجان ادامه داد: مراسم ختم قرآن در ایام ماه مبارک رمضان امسال به صورت همه روزه در محل کانون برگزار می شود.
وی به دیگر برنامه های کانون اشاره کرد و ابراز داشت: به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه رمضان، مراسم غبارروبی مسجد توسط اعضای کانون در هفته گذشته برگزار شد.
زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری آیت الله قائمی زنجان گفت: کلیپ پنج دقیقه ای زلال وحدت به مناسبت عید سعید فطر به همت اعضای کانون ساخته می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مرادی، ظهر سه شنبه در جمع مدیران کانونهای فرهنگی مساجد استان زنجان افزود: کلیپ پنج دقیقه ای زلال وحدت با خوانندگی رضا محمدی از اعضای نوجوان کانون آیت الله قائمی، شعر مهدی بزرگی و آهنگ سازی مرکز آفرینش های هنری بسیج تا پایان ماه رمضان امسال ساخته می شود.
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