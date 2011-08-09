دفاتر کار اینترنتی برای واحدهای تولیدی خراسان رضوی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مهدیزاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دفاتر کاراینترنتی در پایگاه اطلاع رسانی صنایع کوچک و متوسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران sme.irایجاد می شود.

وی بیان نمود: رشد و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و به ویژه گسترش روز افزون شبکه اینترنت، در عصر حاضر فضایی را فراهم کرده است تا افراد، سازمان ها و شرکت های مختلف بتوانند بخش زیادی از تعاملات و ارتباطات خود را از طریق این شبکه جهانی تشکل دهند.

وی ادامه داد: این فناوری فرصت مغتمی را برای واحدهای صنفی تولیدی فراهم ساخته تا با ایجاد زمینه و امکان حضور بر روی شبکه اینترنت، محدودیت‌های زیادی که تاکنون برای این موسسات وجود داشته را از میان بردارند.

مهدیزاده با بیان اینکه تا نیمه مرداد ماه سال جاری مشخصات چهار هزار و 550 واحد صنعتی و صنفی تولیدی در قالب هشت هزار و 500 محصول در این سایت ثبت شده، عنوانکرد: همه صاحبان صنایع و مشاغل در استان که تاکنون موفق به ثبت نام در سایت نشده اند می توانند با مراجعه به دفتر توسعه بنگاهها و کارآفرینی این شرکت ضمن ثبت نام از مزایای عضویت نیز استفاده کنند.

وی اظهار داشت: افراد و متقاضیان می‌توانند در تمامی نقاط جهان و از طریق شبکه اینترنت بر اساس محصول، شرکت، استان، شهرک‌ یا ناحیه صنعتی محل استقرار واحد صنعتی، اقدام به جستجو کرده و با شرکت‌های مورد نظر ارتباط برقرار کنند.