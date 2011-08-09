به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه شامل 31 قطعه عکس از آنتوان خان سوریوگین از عکاسان معروف دوران قاجار است که اصالت گرجی داشته است.

وی در اواخر دهه سیزدهم هجری از قفقاز به تبریز آمده و عکاسخانه خود را در آن شهر دایر کرد. سپس بر اثر معروفیتی که به دست آورده بود به دربار مظفرالدین میرزا راه یافت و از عکاسان سرکاری شد.

در زمان عزیمت مظفرالدین شاه به تهران، رهسپار تهران شد و در خیابان علاالدوله (فردوسی کنونی) عکاسخانه خود را دایر کرد و از عکاسان سرشناس زمان خود شد.

این نمایشگاه فردا چهارشنبه 19 مردادماه گشایش می‌یابد و تا 15 شهریور ادامه دارد.