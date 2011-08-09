10 محموله کالای غیر استاندارد از گمرکات کشور مرجوع شد

نیره پیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اجرای ماده 4 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، این محموله های کالای بی کیفیت در هفته گذشته مرجوع شده است.

وی ادامه داد: این محموله های کالای بی کیفیت به ارزش 397هزار و 380 دلار و به وزن تقریبی 470 هزار وارد کشور شده بود که پس از نمونه برداری و آزمون آنها، به دلیل مغایرت با استانداردهای مربوطه از گمرکات کشور مرجوع شد.



مدیرکل بازرسی کالا و امورصادرات و واردات بیان کرد: کالاهای یادشده شامل مواردی از قبیل کابل آسانسور ، پیچ و مهره وشیلنگ، مهره، بابلیس و دی وی دی پلیر بوده است.

پیروزبخت گفت: ضد یخ ،شکر، جاروبرقی، آچار بکس و کولر دوتکه، دیگر موارد در این زمینه بوده است.

مدیرکل بازرسی کالا و امورصادرات و واردات اضافه کرد: کالاهای مرجوع شده تولید کشورهای چین ( شش محموله) ،هند (دو محموله)و ترکیه ( دو محموله ) بوده است.