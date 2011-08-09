استاندار کردستان از دفتر خبرگزاری مهر به صورت سرزده بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و همزمان با آئین های گرامیداشت روز خبرنگار استاندار کردستان با همراهی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری از دفتر خبرگزاری مهر در کردستان به صورت سرزده بازدید و با خبرنگاران این رسانه دیدار و گفتگو کرد.

علیرضا شهبازی در این دیدار ضمن تبریک روز خبرنگار عنوان کرد: استانداری کردستان آمادگی لازم برای حمایت از خبرنگاران را اعلام کرده و انتظار می رود که این قشر نیز در راستای توجه به رسالت های کاری خود تلاش جدی داشته باشند.

علیرضا شهبازی همچنین با اشاره به فعالیتهای خبرگزاری مهر در کردستان اظهار امیدواری کرد که با توجه به دیدار خود با مدیرعامل این رسانه در آینده ای نزدیک ضمن اضافه شدن زبان کردی به خبرگزاری، شاهد توسعه فعالیتهای این رسانه در استان کردستان باشیم.

وی با تقدیر از فعالیتهای خبرگزاری مهر در کردستان اظهار امیداری کرد که فعالیت های این رسانه با جدیت هرچه بیشتر دنبال شود زیرا رویکرد فرهنگی مهر بهترین پتانسیل برای معرفی ویژگی های این استان به شمار می رود.

