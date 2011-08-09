مشهد میزبان همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع) می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع) پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این همایش مهرماه امسال با حضور اندیشمندان و صاحبنظران طب سنتی و اسلامی در محورهای مفهوم شناختی طب اسلامی و طب سنتی، مبانی متدولوژیک طب سنتی و اسلامی، طب اسلامی، سنتی و اقتصاد، سلامت جسم و روح در سیره رضوی، برگزارمی شود.

احمد ثاقبی با اشاره به اینکه طب الرضا(ع) در راستای یک جریان و حیاتی و براساس طب الصادق، طب علوی و طب انبیاء است، اظهار داشت: در سال جاری سعی شده است با نگاهی جامع تر بر طب الرضا و تاثیر بر سلامتی روحی و جسمانی به این موضوع نگاه شود.

دبیر اجرایی همایش علمی پژوهشی علمی طب الرضا(ع) نیز گفت: تا کنون 75 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

هادی منوری با اشاره به اینکه همایش 9 مهر ماه به مدت دو روز در تالار رازی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود، گفت: در سال جاری سه استاد و محقق برجسته از کشورهای خارجی برای شرکت در این همایش دعوت می شود.

وی برگزاری نمایشگاهی از محصولات طب سنتی و برپایی نمایشگاه کتب خطی و ارائه کتاب رساله ذهبیه از جمله بخش های جانبی این همایش برشمرد.

وی راه اندازی دانشکده طب سنتی در مشهد، جذب دانشجویان در دوره های دکتری تخصصی و دائمی شدن دبیرخانه این همایش را از دستاوردهای این گردهمایی عنوان کرد و گفت: امید است با برگزاری این گونه همایش ها دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان پایگاه طب سنتی اسلامی در جهان معرفی شود.