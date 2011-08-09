به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه خادمین و چهره های قرآنی نظیر حجت الاسلام حسین انصاریان(رشته ترجمه و تفسیر قرآن)، طیبه یزدی(فعال بانوان قرآنی در رشته آموزش)، علی سیاح گرجی(رشته قرائت قرآن)، بهمن جاهی(رشته مدیریت قرآنی)، محمدرضا صلح جو(رشته آموزش قرآن) و شهریار بحرانی(هنرمند قرآنی) تجلیل می شوند.
براساس پیش بینیها جمعی از مدیران ارشد شهری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چهره های تقدیر شده قرآنی سال های گذشته از جمله مدعوین این مراسم هستند.
این برنامه روز جمعه 21 مرداد ماه از ساعت 18:30 در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می شود.
دهمین برنامه عمری با قرآن، ویژه تجلیل از پیشکسوتان، خادمین و چهره های قرآنی، از سوی فرهنگسرای قرآن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه خادمین و چهره های قرآنی نظیر حجت الاسلام حسین انصاریان(رشته ترجمه و تفسیر قرآن)، طیبه یزدی(فعال بانوان قرآنی در رشته آموزش)، علی سیاح گرجی(رشته قرائت قرآن)، بهمن جاهی(رشته مدیریت قرآنی)، محمدرضا صلح جو(رشته آموزش قرآن) و شهریار بحرانی(هنرمند قرآنی) تجلیل می شوند.
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