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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

پیشکسوتان و خادمین قرآنی تجلیل می‌شوند

پیشکسوتان و خادمین قرآنی تجلیل می‌شوند

دهمین برنامه عمری با قرآن، ویژه تجلیل از پیشکسوتان، خادمین و چهره های قرآنی، از سوی فرهنگسرای قرآن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه خادمین و چهره های قرآنی نظیر حجت الاسلام حسین انصاریان(رشته ترجمه و تفسیر قرآن)، طیبه یزدی(فعال بانوان قرآنی در رشته آموزش)، علی سیاح گرجی(رشته قرائت قرآن)، بهمن جاهی(رشته مدیریت قرآنی)، محمدرضا صلح جو(رشته آموزش قرآن) و شهریار بحرانی(هنرمند قرآنی) تجلیل می شوند.

براساس پیش بینی‌ها جمعی از مدیران ارشد شهری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چهره های تقدیر شده قرآنی سال های گذشته از جمله مدعوین این مراسم هستند.

این برنامه روز جمعه 21 مرداد ماه از ساعت 18:30 در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می شود.

کد مطلب 1379357

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