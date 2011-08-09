دستورالعمل تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامهای به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آورده است: براساس تصویبنامه شماره 23675/ت40658/هـ مورخ پنجم اردیبهشت سال 1390 هیئت وزیران در رابطه با تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386 و ماده (10) قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 جهت اجرا ایفاد میشود.
بانک مرکزی از مدیران عامل بانکها خواسته است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت کافی انجام شود.
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