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۲۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۷:۴۱

برغم اعلام آنچه كه كره شمالي سرسختي آمريكا خوانده است ؛

آدام ارلي: كره شمالي آمادگي بازگشت به گفتگوها را ندارد

آدام آرلي سخنگوي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد عليرغم اظهارات علني كره شمالي مبني بر بازگشت به ميز گفتگوها آن كشور آماده از سرگيري گفتگوها براي حل برنامه هاي هسته اي اش نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي  تلويزيون دهلي نو "ndtv "، ارلي با رد گزارش كره جنوبي  مبني بر اينكه انتظار مي رود كره شمالي بزودي وارد گفتگوها شود و اينكه آن كشور در اصل موافقت كرده تا به بن بست شش ماهه پايان دهد اعلام كرد كه حتي چشم انداز گفتگوها در سطوح پائين نيز تاريك است.

ارلي ديروز اعلام كرد:" من نمي خواستم انگيزه ها را اينگونه تلقي كنم كه كره شمالي از بازگشت به گفتگوها امتناع مي كند".

اين سخنگو اظهار داشت:"اين موضع عمومي آنهاست. همچنين آنها اعلام كردند كه در اين زمان هنوز آمادگي بازگشت به گفتگوها را ندارند و ديدگاه ما اين است كه بايد هرچه سريعتر گفتگوها از سرگرفته شود"

وي تاكيد كرد كه گفتگوهاي شش جانبه براي حل مسائل هسته اي كره شمالي بين آمريكا، كره شمالي، كره جنوبي ، روسيه و چين در جريان است و تاكنون سه دوره از اين گفتگوها برگزار شده ليكن دور چهارم اين گفتگوها به خاطر آنچه كه كره شمالي سرسختي آمريكا خوانده است هنوز برگزار نشده و زماني هم براي برگزاري آن در نظر گرفته نشده است.

همچنين آمريكا سعي دارد تا گفتگوهاي دوجانبه اي را با كره شمالي برگزار كند كه آن كشور تاكنون از برگزاري گفتگوهاي دو جانبه خود داري كرده است.

 

لازم به ذكر است كه اخيرا يكي ديگر از مقامات آمريكائي به نام  جوزف دي تراني Joseph DeTrani رئيس هيئت اعزامي آمريكا به كره شمالي اعلام نموده است كه كره شمالي توجهي به برگزاري دور جديد گفتگوهاي بين المللي براي پايان دادن به برنامه هاي هسته اي اش ندارد.

دي تراني كه طي سفر اخير خود با مقامات كره جنوبي و چين ملاقات كرد، در آخرين مرحله از سفر خود به آسيا گفتگوهائي را با مقامات ژاپني صورت داد و در آن از عدم تمايل مقامات كره شمالي به از سرگيري گفتگوها خبر داد.

 

 

کد مطلب 137936

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