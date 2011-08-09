به گزارش خبرگزاری مهر، «122 نکته آموزشی برای تدریس ریاضیات» نوشته مابک الرتن است که شهرناز بخشعلی زاده آن را به فارسی ترجمه کرده و مخاطبان اصلی آن معلمان ریاضی هستند. آلترن در این کتاب، نکات آموزشی ریاضی را با «مربع 100 تایی» آغاز می‌کند و در آن به معلمان آموزش می‌دهد چگونه شیوه استفاده از این مربع را به دانش‌آموزان یاد دهند.

نکته‌های نویسنده اثر در این کتاب، به 3 بخش پیش، هنگام و پس از آموزش ریاضیات به دانش‌آموزان باز می‌گردد و بیان ساده 122 نکته آموزشی برای تدریس ریاضیات از مهم‌ترین ویژگی‌های این اثر است که آن را برای معلمان سطوح مختلف کاربردی می‌کند.

کتاب «100 نکته آموزشی برای تدریس مهارت‌های تفکر» نیز نوشته استیون بوکت است و محمود معافی آن را به فارسی بازگردانی کرده است. بوکت خود به مدت 18 سال در بیرستان لیسترشایر زبان انگلیسی تدریس کرده و در این کتاب نیز به دنبال افزایش توانایی فراگیری در افراد است.

بوکت اثر خود را با نکته‌هایی مقدماتی درباره فکر کردن آغاز می‌کند و در ادامه با گذر از معرفی ابزارهای فراگیری و تفکر به عادت‌ها و شیوه‌های مختلف یادگیری می‌پردازد. نویسنده در این کتاب به بازی‌های فکری و شیوه استفاده از آن‌ها اشاره دارد و عنوان می‌کند در این کتاب، بر مهارت‌های فکری انتقادی، تمرکز دارد.

این دو کتاب هر کدام در 1650 نسخه و با قیمت 5000 تومان به تازگی توسط انتشارات قدیانی منتشر شده‌اند.