پیشداوری در حوزه خبر آسیب زا است

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر علی یزدانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه و دانشگاه شهرستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر افزود: مقوله خبر امروزه در کشور از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است.

وی اظهار داشت: خبرنگاران رسانه ها همواره در تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی جامعه اثرگذار بوده و مفید فایده خواهند بود.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر با اشاره به اینکه خبر زمانی می تواند دارای ارزش و اعتبار در جامعه باشد که پاسخگوی سئوالات مخاطبان باشد، تصریح کرد: خبرنگار واسطه بین مردم و مسئولان بوده و باید رسالت اصلی خود که اطلاع رسانی بوده را به خوبی ایفاء کند.

یزدانی با بیان اینکه هوش، زکاوت و حرفه ای بودن خصوصیت بازر یک خبرنگار موفق است، یادآور شد: حق طلبی، سرعت عمل و اشتیاق و علاقه می تواند خبرنگار را در رسیدن به اهداف متعالی او یاری رسان باشد.

وی با اعلام اینکه نگاه دقیق و موشکافانه به موضوع خبری از سوی خبرنگار باید دنبال شود اظهار داشت: پیشدواری در امر خبر آسیب زا بوده و شالوده حرفه خبرنگاری را به مخاطره می اندازد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سرعت تصمیم گیری و انتقال به موقع خبر می تواند سبب پویایی رسانه شود افزود: حق طلبی از ویژگی بارز خبرنگار موفق بوده که باید به صورت واقعی در او بروز و ظهور کند.

یزدانی در پایان به روان پاک خبرنگاران شهید و شهدای رسانه درود فرستاد و گفت: اصحاب رسانه ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس 244 شهید، 50 جانباز و 12 آزاد را تقدیم اسلام کرده اند.