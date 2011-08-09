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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

یزدانی اعلام کرد:

پیشداوری در حوزه خبر آسیب زا است

پیشداوری در حوزه خبر آسیب زا است

قائمشهر - خبرگزاری مهر: معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، پیشداوری در حوزه خبر را آسیب زا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر علی یزدانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه و دانشگاه شهرستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر افزود: مقوله خبر امروزه در کشور از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است.

وی اظهار داشت: خبرنگاران رسانه ها همواره در تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی جامعه اثرگذار بوده و مفید فایده خواهند بود.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر با اشاره به اینکه خبر زمانی می تواند دارای ارزش و اعتبار در جامعه باشد که پاسخگوی سئوالات مخاطبان باشد، تصریح کرد: خبرنگار واسطه بین مردم و مسئولان بوده و باید رسالت اصلی خود که اطلاع رسانی بوده را به خوبی ایفاء کند.

یزدانی با بیان اینکه هوش، زکاوت و حرفه ای بودن خصوصیت بازر یک خبرنگار موفق است، یادآور شد: حق طلبی، سرعت عمل و اشتیاق و علاقه می تواند خبرنگار را در رسیدن به اهداف متعالی او یاری رسان باشد.

وی با اعلام اینکه نگاه دقیق و موشکافانه به موضوع خبری از سوی خبرنگار باید دنبال شود اظهار داشت: پیشدواری در امر خبر آسیب زا بوده و شالوده حرفه خبرنگاری را به مخاطره می اندازد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سرعت تصمیم گیری و انتقال به موقع خبر می تواند سبب پویایی رسانه شود افزود: حق طلبی از ویژگی بارز خبرنگار موفق بوده که باید به صورت واقعی در او بروز و ظهور کند.

یزدانی در پایان به روان پاک خبرنگاران شهید و شهدای رسانه درود فرستاد و گفت: اصحاب رسانه ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس 244 شهید، 50 جانباز و 12 آزاد را تقدیم اسلام کرده اند.

کد مطلب 1379361

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