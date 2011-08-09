تعهدات خیرین مدرسه ساز تهران 200 میلیارد تومان است

علی اکبر حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز تهران، میزان جذب تعهدات خیرین، حدود دویست میلیارد تومان است که نسبت به سال 88 با افزایش چشمگیر مواجه شده است.

وی گفت: این امر مرهون زحمات حافظی دبیر کل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، بنی آدم دبیر کل مجمع خیرین شهر تهران و سید علی یزدیخواه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران است.

این مسئول افزود: در سال گذشته، با توجه به تحرک افزون نهاد خیرین مدرسه ساز، تفاهم نامه خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش شهر تهران برای ایجاد و افتتاح 19 دفتر نمایندگی در ادارات مناطق شهر تهران منعقد شده است تا سبب گسترش و اثر بخشی فرهنگ خیری در مدرسه سازی در سنوات آتی شود.

وی بیان کرد: دفاتر نمایندگی خیرین مدرسه ساز در 19 منطقه شهر تهران با جدیت به این امر خداپسندانه برای فرزندان این مرز و بوم تلاش می کنند.

حامدی ادامه داد: طی جلسه ای در جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در راستای جذب تعهدات در سال 90، مقرر شد برای خدمت به شهروندان شریف و گسترش فرهنگ خیری، تهران مانند سال گذشته در این امر بدرخشد.