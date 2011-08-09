ابطحی سرمربی فوتسال ملی حفاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال ملی حفاری به عنوان تنها نماینده استان خوزستان در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، فصل قبل عملکرد مناسبی از خود به نمایش نگذاشت در حالیکه دو فصل قبل با ارائه بازی هایی درخشان به جایگاه مناسبی دست یافت.

به همین دلیل اعضای هیئت مدیره باشگاه ملی حفاری ایران در نشستی با بررسی گزینه های مختلف سرانجام سید مهدی ابطحی را به عنوان سرمربی تیم فوتبال فوتسال ملی حفاری انتخاب شد و قرار است در فصل آینده هدایت این تیم را به عهده بگیرد.



قرار است هفته آینده سید مهدی ابطحی وارد اهواز شود و ضمن امضای قرارداد تمرینات تیم فوتسال ملی حفاری را به عهده بگیرد و این در حالیست که تمرینات تیم فوتسال ملی حفاری از چندی قبل آغاز شده است.



رقابتهای لیگ برتر باشگاه های فوتسال کشور از شهریورماه آغاز می شود.



حضور تیمهای ورزشی وزارت نفت ازجمله تیم فوتسال باشگاه ملی حفاری اهواز به علت صدور بخشنامه این وزارتخانه برای حضور تیمهای ورزشی تحت حمایت خود در رقابتهای ورزشی مختلف، حضور تمام این تیمها در رقابتهای ورزشی خود را در هاله ای از ابهام قرار داده بود و باعث شده بود آن نسب به ادامه فعالیت خود تردید داشته باشند به همین دلیل ملی حفاری به صورت دیرهنگام اقدام به جذب سرمربی تیم خود کرد.