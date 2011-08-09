انتقادات سلیمی نمین از کتاب نقش انگلیس در فتنه 88

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلیمی نمین روز سه شنبه در مراسم رونمایی از دو کتاب جدید مرکز اسناد انقلاب اسلامی که در فرهنگسرای رسانه برگزار شد، در خصوص عمکرد انگلیس در تاریخ معاصر ایران و کتاب نقش این کشور در فتنه 88 گفت: در کتاب جدید مرکز اسناد انقلاب اسلامی به نقش انگلیس درفتنه 88 اشاره شده است اما بنده به مطالبی که در این کتاب منتشر شده انتقاد دارم.

وی گفت: در این که کشوری همچون انگلیس همواره به فکر منافع خود و چپاول ملت‌ها است شکی نیست اما باید سازو کارهایی که این کشور در خصوص رویدادهایی مهم همچون کودتای 28 مرداد و یا قتل امیرکبیر انجام داد را به دقت بررسی کرد.

رئیس دفتر تدوین ومطالعات تاریخی ایران شناخت بررسی ساز و کارها و ساختارهایی که انگلیس برای کشورهای دیگر طراحی کرده را امری ضروری و مهم دانست و گفت: در کتاب جدید مرکز اسناد انقلاب اسلامی تحلیل محتوا دیده نمی‌شود در صورتی که اگر این تحلیل در کتاب نقش انگلیس در فتنه 88 لحاظ می‌شد می‌توانست برای مخاطب جذابیت داشته باشد.

این محقق و نویسنده در ادامه به تسخیر سفارت ایران در لندن اشاره کرد و افزود: چند سال پیش سفارت ایران در لندن توسط عوامل انگلیس تسخیر شد اما هنوز تحلیل محتوای دقیقی از این رویداد صورت نگرفته است.

سلیمی نمین با اشاره به اهمیت انتخابات در نظام اسلامی خاطرنشان کرد: در انقلاب اسلامی جریانهای مختلفی در عرصه انتخابات فعالیت می‌کنند و در این چند سال برخی از این جریان‌ها توانستند پیروز انتخابات شوند و جریان رقیب نیز این پیروزی را پذیرفت البته برای دشمنان مردم سالاری در نظام اسلامی سخت بوده است چرا که نمی‌توانستند دستاورد انقلاب اسلامی که مبتنی بر آرای مردم بود را تحمل کنند.

رئیس دفتر تدوین و مطالعات تاریخی ایران با بیان اینکه در کتاب نقش انگلیس در فتنه 88 به ماموریت سفیر انگلیس در قبال فتنه 88 اشاره شده است ، افزود: ما همواره از سفارتخانه‌های خود می‌خواهیم در قبال رویدادهایی که در کشورها صورت می‌گیرد اطلاعات دقیقی را ارایه دهند. از این رو بهتر بود به جای نقش سفیر انگلیس در فتنه 88 به کارکردهایی که این کشور در قبال فتنه انجام داده است اشاره می شد و این کارکردها به صورت دقیق به مخاطب انتقال داده می شد.

وی گفت: اگر به نقش انگلیس و دخالت این کشور در قبال قتل‌هایی که پس از انتخابات صورت گرفت اشاره می‌شد می‌توانست کمک شایانی را به جامعه انجام دهد.

سلیمی نمین در عین حال افزود: معتقدم این کتاب می‌تواند برای محققین موثر واقع شود.

وی در ادامه افزود: در کتاب جدید مرکز اسناد انقلاب اسلامی به نقش عطاءالله مهاجرانی در قبال فتنه 88 اشاره شده است. ضمن آنکه در این کتاب مهاجرانی را بعنوان یکی از عوامل سرویس اطلاعاتی معرفی کرده‌اند، در صورتی که او رسماً اعلام کرد در پرونده اقتصادی مقام معظم رهبری هیچ نقطه خاکستری وجود ندارد از این رو برای مخاطب این سوال پیش می‌آید که با این وجود نمی‌توان او را یکی از عوامل سرویس اطلاعاتی دانست.

این محقق افزود: ای کاش در این کتاب به این مطلب اشاره می‌شد که چه عاملی باعث شده که امروز مهاجرانی در خدمت سرویس‌های بیگانه قرار گیرد.

سلیمی نمین اضافه کرد : بنده همچنین در خصوص مطالبی که به نقل از سفیر انگلیس در این کتاب منتشر شده است انتقاد دارم چرا که سفیر انگلیس ابزارهای مختلفی را برای بیان دیدگاه‌های خود دارد، از این رو معتقدم به جای پرداختن به اظهارات سفیر انگلیس بهتر بود به حمایت صادق زیبا کلام از سفیر انگلیس اشاره می‌شد.

وی گفت: باید در این کتاب به این سوال پاسخ داده می‌شد که چه مطالبی باعث شد صادق زیباکلام از اظهارات سفیر انگلیس دفاع و حمایت کند.

سلمی نمین تاکید کرد یکی از مهمترین انتقادها به این کتاب این است که نام مولف در آن درج نشده است و معلوم نیست که آیا سازمانهای اطلاعاتی آن را تدوین کرده اند یا پژوهشگری که خواسته است نامش فاش نشود.