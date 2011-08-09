جشنواره قرآنی نغمه های آسمانی در خراسان رضوی برگزار می شود

محمدرضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه علاقمندان واجد شرایط می توانند فایل صوتی خود را براساس یکی از تلاوت های تعیین شده انتخاب و نسبت به تلاوت تقلیدی خود اقدام کنند.

وی افزود: تلاوت های مبنا برای این مسابقه عبارتست از سوره مبارکه حمد تلاوت اساتید عبد الباسط، شحات محمد انور، استاد منشاوی و سوره مبارکه طارق تلاوت استاد مصطفی اسماعیل و استاد کامل یوسف است.

مجتهدزاده با بیان اینکه علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری فرصت دارند، اظهار کرد: به نفرات برتر جشنواره نغمه های آسمانی 114 کمک هزینه عمره مفرده اعطا می شود.

وی یادآور شد: علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود تلاوتهای فوق به سایت تلاوت مراجعه کنند.