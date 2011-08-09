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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

جشنواره قرآنی نغمه های آسمانی در خراسان رضوی برگزار می شود

جشنواره قرآنی نغمه های آسمانی در خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری اولین جشنواره قرآنی نغمه های آسمانی ویژه برادران زیر 18 سال در استان خبر داد.

محمدرضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه علاقمندان واجد شرایط می توانند فایل صوتی خود را براساس یکی از تلاوت های تعیین شده انتخاب و نسبت به تلاوت تقلیدی خود اقدام کنند.

وی افزود: تلاوت های مبنا برای این مسابقه عبارتست از سوره مبارکه حمد تلاوت اساتید عبد الباسط، شحات محمد انور، استاد منشاوی و سوره مبارکه طارق تلاوت استاد مصطفی اسماعیل و استاد کامل یوسف است.

مجتهدزاده با بیان اینکه علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری فرصت دارند، اظهار کرد: به نفرات برتر جشنواره نغمه های آسمانی 114 کمک هزینه عمره مفرده اعطا می شود.

وی یادآور شد: علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود تلاوتهای فوق به سایت تلاوت مراجعه کنند. 

کد مطلب 1379374

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