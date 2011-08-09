دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب نشان دهنده اوج توجه نظام به قشر جوان است

ایوب توکلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تاثیرات دیدار سالانه رهبر معظم انقلاب با دانشجویان که قرار است بزودی برگزار شود، گفت: معتقدم کمتر نظامی در میان کشورهای جهان وجود دارد که تشکلهای دانشجویی مستقل با افکار و تفکرات متفاوت با آزادی عمل با شخص اول نظام خود دیدار داشته باشند.

وی افزود: این گونه دیدارها اوج بها دادن به نسل جوان و قشر داشنجو است و می تواند در فضای درون کشور تاثیرات شگرفی به همراه داشته باشد.

توکلیان تاکید کرد: در دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب مطالبات و انتقادهای دانشجویان به نهادهای مختلف و عملکرد مسئولان بدون هیچ سانسور و کم و کاستی در اختیار مقام معظم رهبری قرار می گیرد و به تبع آن دستگاههای مربوطه نیز در جهت اصلاح عملکرد خود بر می آیند.

دبیرجامعه اسلامی دانشجویان ادامه داد: جنبش های دانشجویی به دلیل روحیه آرمانخواهی واقعیت ها را به دور از هرگونه جهت گیری سیاسی می بینند و تنها خیر و صلاح کشور را در موضع گیری های خود لحاظ می کنند که این می تواند یک امتیاز مثبت برای نظام جمهوری اسلامی و گواهی بر ادعای نظام مبنی بر مشارکت نسل جوان در امور حساس مملکتی باشد.

توکلیان در خصوص عملکرد دانشجویان در اجرایی کردن مطالبان رهبر معظم انقلاب در دیدارهای دانشجویی گفت: در این خصوص تشکل های دانشجویی نمی توانند نظر دهند و باید افراد صاحبنظر عملکرد آنها را رصد کنند اما دانشجویان در طول چند سال گذشته تلاش خود را در جهت اجرایی کردن امر ولی فقیه به کار برده اند.

وی افزود: معتقدم به دلیل عمر کوتاه دانشجویی و تغییرات دائمی توقع از دانشجویان این است که هنگامی که به مناصب مدیریتی راه یافتند منویات و مطالبات رهبری را با پختگی و تجربه کامل اجرا کنند.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان بر همین اساس به اجرایی شدن یکی از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب از دانشجویان اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهم ترین مطالبات رهبری از دانشجویان در چند سال گذشته نخبه پروری سیاسی بوده است که تشکلهای دانشجویی اقدامات خوبی در این زمینه انجام دادند.

توکلیان در پایان تاکید کرد: با وجود تلاش و همت زیاد در میان دانشجویان، فرمایشات رهبری به صورت کامل اجرا نشده است.

