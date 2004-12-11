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۲۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۵۹

برغم تبرئه نخست وزير ايتاليا از فساد مالي؛

دادگاه ايتاليا متحد سياسي برلوسكني را همدست مافيا خواند

يك دادگاه ايتاليائي مداركي در دست دارد كه نشان مي دهد فردي را كه اين دادگاه در روز شنبه از اعضاء مافيا به 9 سال حبس محكوم كرده يكي از متحدين اصلي سياسي سيلويو برلوسكني نخست وزير ايتاليا و همكار تجاري وي بوده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، اين فرد مارچلو دل اوتري Marcello Dell'Utri يك سناتور از اعضاء حزب برلوسكني تحت عنوان "برو ايتاليا" ورئيس سابق مؤسسه تبليغاتي و آگهي برلوسكني مي باشد كه رابط بين مافيا و بازرگانان و نخبه گان سياسي ايتاليائي بوده است.

حكم محكوميت دل اوتري زماني صادر شد كه كمتر از 24 ساعت پيش نخست وزيرايتاليا از حكم محكوميت دردادگاه به خاطر فساد مالي جان سالم بدر برد.

برلوسكني يكي از غولهاي رسانه اي ايتاليا، صاحب باشگاه فوتبال آ ث ميلان، ثروتمندترين فرد ايتاليا و يكي ازچند ثروتمند برتر جهان است كه بارها درايتاليا به خاطر عدم پرداخت ماليات و فساد مالي تحت تعقيب قرار گرفته است.

همچنين انتخاب برلوسكني به سمت نخست وزيري در ابتدا به خاطر نفوذ وي در رسانه هاي ايتاليا مورد انتقاد شديد مخالفين قرار گرفت زيرا آنها بر اين عقيده بودند درصورتي كه وي نخست وزير ايتاليا شود با احاطه و تسلط خود به رسانه هاي دولتي انحصار رسانه اي را تكميل خواهد كرد و هرگونه صداي مخالفي را در كشور ازبين خواهد برد.

کد مطلب 137938

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