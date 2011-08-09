تفاهم نامه همکاری فدراسیون دوچرخه سواری ایران و عراق امضاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "کاظم دلیح کرم" نایب رئیس فدراسیون دوچرخه سواری عراق و "فوزی محمد علی انصاری" رابط کمیته ملی عراق و ایران، با حضور در محل فدراسیون دوچرخه سواری ایران، تفاهم نامه همکاری را با علی زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان امضاء کردند.

همکاری و تبادل دانش و تجربیات به یکدیگر، برگزاری کلاس های آموزش مربیگری و داوری، برگزاری اردوهای ورزشی مشترک در ایران و عراق، شرکت تیم های عراقی در تورنمنت های بین المللی ایران، دعوت از تیم ایران برای حضور در مسابقات کشور عراق، درخواست مربی از ایران، همکاری لازم فدراسیون کشورمان به منظور برگزاری اردوی کشور عراق در ایران، از مواد قید شده در این قرارداد است.

